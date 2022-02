Bocce:Gaia Gamba e Matteo Golfetto della Bassa Valle nel Club Giovani Azzurri

Gilda Franceschini, Giorgia Trudu, Nicolò Lambertini, Alex Incerti, Domenico Palumbo, Marco Principi, Laura Picchio, Eleonora Ceriani per la Raffa; Valentina Basei, Alex Zoia, Gaia Gamba, Matteo Golfetto, Emanuele Soggetti per il Volo; Monica Scalise, Saverio Amormino per la Petanque; Giulia Marchisio e Gabriele Zendron per la Boccia Paralimpica.

Sono i diciassette atleti diversi confermati che fanno parte del 'Club Giovani Azzurri 2022', che la Federazione Italiana Bocce ha ancora una volta nominato allo scopo di promuovere l'immagine del movimento boccistico tramite i suoi sportivi più giovani e rappresentativi. Ad approvare la rosa degli atleti è stato il Consiglio Federale, nella seduta del 5 febbraio 2022, dopo aver valutato la lista proposta dai commissari tecnici e dal Comitato Tecnico Federale Unitario (CTFU).

Matteo Golfetto

“Molte conferme e novità - ha ricordato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis - Abbiamo deciso di incrementare il numero rispetto allo scorso anno. Siamo passati, infatti, da dodici a diciassette atleti. Puntiamo su giovani campioni o promesse in grado di rappresentare l’immagine della Federbocce negli istituti universitari e scolastici, nelle istituzioni territoriali e nazionali, sportive e politiche. E, più in generale, in ogni occasione in cui la Federazione Italiana Bocce dovrà presentarsi all’esterno”.

“Il ‘Club Giovani Azzurri’, su indicazione della FIB, avrà il compito di promuovere in giro per l’Italia e, durante le più importanti manifestazioni sportive, sia di alto livello che promozionali, la mission della stessa Federazione, facendosi porta voce e ambasciatore dei suoi alti contenuti agonistici, sportivi, culturali, d’integrazione e sociali”, ha affermato De Sanctis.

“Al contempo – ha sottolineato Marco Giunio De Sanctis – rappresenterà per i diciassette atleti una straordinaria esperienza formativa all’interno del proprio percorso sportivo, umano e professionale".