Bocce: Serie AF, quarta giornata: vincono Borgonese, Buttrio e Bassa Valle

Nel trittico rosa le tinte più forti portano la firma della capolista Borgonese, della debuttante Buttrio e della Bassa Valle.

Le magnifiche sette borgonesi di Paola Alpe, pur prive della top player Depetris, non hanno dovuto sudare per infliggere alla matricola Noventa una pesante sconfitta casalinga, la quarta della serie. Arianna e Alessia Campagnaro, quest'ultima insieme a Ferraraccio, hanno evitato che il divario numerico assumesse dimensioni esagerate. La Marenese ha cercato il bis ospitando la friulana Buttrio, di cui non si conoscevano ancora le nuove caratteristiche tecnico-tattiche essendo stata bloccata dal rinvio in due circostanze. Il debutto delle donne del tecnico Simone Ellero ha subito strappato il velo e il team udinese si è palesato in tutta la sua potenzialità, confortata dal solito rendimento della titolatissima Zarina Caterina Venturini (cinque punti per lei) e di Barbara Zurini (quattro). Il tiro progressivo vincente di Rebora, ha rimesso in corsa la Marenese (7-9) in vista del rush finale, ma gli ulteriori due punti di Giorgia non sono serviti a dare concretezza alle speranze del team guidato da mister Fabio Zoia. Il diavolo ci ha messo la coda a Pont Saint Martin, tana della Bassa Valle. A farne le spese un'Auxilium brava a mantenere sempre il vantaggio sino al termine del tiro progressivo. E qui, invece di approfittare del parziale favorevole (dal 2-6, al 4-6, 6-9, 8-9), si è vista mettere al tappeto dall'ostinata reazione delle ragazze di Andrea Peaquin, micidiali nella rimonta che le ha premiate con la prima vittoria stagionale.

I migliori punteggi di giornata – Combinato : il 20 di Oleastro (Auxilium), staffetta : 32/48 di Traversa-Bertolusso (Borgonese), 32/52 di Rebora-Penello (Marenese), 32/54 di Gaia e Natalie Gamba (Bassa Valle); tiro di precisione : 23 di Zurini (Buttrio); tiro progressivo : 34/44 di Traversa (Borgonese).

Risultati e classifica – Bassa Valle – Auxilium Saluzzo 14-11, Marenese – Buttrio 9-15, Noventa – Borgonese 4-20 (Borgonese 6, Auxilium, Forti Sani, Marenese, Buttrio, Bassa Valle 2, Noventa 0).