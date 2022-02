Calcio Tavolo: Paolo Ciboldi, DS dell’ASD Calcio Tavolo Aosta, è sempre attivo 365 giorni all’anno

William Franco, ex campione di bowling, residente a Milano, ha giocato a Subbuteo da quando era ragazzo. Negli ultimi tre anni si è avvicinato al circuito di Old Subbuteo vestendo prima la divisa dell’OSC Milano e poi quella dell’OSC Rude Boys Milano.

Giocatore di Subbuteo tradizionale, dotato di un buon tocco e di velocità in attacco, attualmente non classificato nel Ranking FISCT di Categoria Subbuteo, ha deciso di passare al circuito agonistico tesserandosi per l’ASD Calcio Tavolo Aosta, ed andrà ad infoltire il numeroso gruppo di giocatori della Categoria Subbuteo guidati dal capitano Filippo Filippella.

A sn: Riccardo Nicoletti durante la premiazione di un Torneo di Calcio Tavolo del Grand Prix Toscana

Riccardo Nicoletti, n° 166 del Ranking FISCT di Categoria Subbuteo tradizionale, è stato fino allo scorso anno il presidente dell’ASD Subbuteo Club Seagulls Viareggio. Giocatore sia di Calcio Tavolo che di Subbuteo tradizionale, ha ottenuto in carriera buoni risultati a livello individuale principalmente nel Calcio Tavolo.

Con la squadra viareggina, di cui era presidente, ha disputato i Campionati Italiani a Squadre in Serie D di Calcio Tavolo ed in Serie C di Subbuteo tradizionale.

Francesco Giuseppe Ottone, n° 206 del Ranking FISCT di Categoria Subbuteo tradizionale, anche lui si trasferisce dall’ASD Subbuteo Club Seagulls Viareggio alla squadra rossonera. Anche lui giocatore di Calcio Tavolo e di Subbuteo tradizionale, viareggino e compagno di squadra di Riccardo Nicoletti, ha disputato i Campionati Italiani a Squadre in Serie D di Calcio Tavolo ed in Serie C di Subbuteo tradizionale.

Negli ultimi anni ha partecipato poco all’attività agonistica in quanto ha l’incarico di Procuratore Federale della FISCT.