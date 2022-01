Bocce: Serie A Volo; Il Nus toppa la prima, troppo forte la Brb

Gli squilli delle grandi firme si è celebrata la prima giornata del massimo campionato. Rombano subito i turbo di Brb e La Perosina, imitate dall'Auxilium Saluzzo che trova fieno da mettere in cascina, mentre Noventa e Gaglianico confezionano un pareggio ricco di stuzzicanti risvolti e tanta qualità.

Sulla ruota del Piave è uscito il doppio 13, esito di un match-clou dove entrambe le sfidanti hanno cercato puntigliosamente il successo, la prima candelina sulla torta. Il pareggio fra Noventa e Gaglianico va tradotto in massimo equilibrio, sia nei numeri scaturiti nelle singole prove, sia nel cammino dettato dai turni. 4-4, 7-7, 9-9. Il tecnico dei neroverdi di casa, Paolo De Toffol, propende per “un bicchiere mezzo pieno”.

“ Se proprio devo cercare il pelo nell'uovo – ha affermato il coach dei veneti – abbiamo lasciato qualcosa nel primo turno, sia nel combinato che a terne. Nelle corse sapevo che avremmo sofferto, e per fortuna Ziraldo ci ha messo una pezza vincendo la sfida del progressivo contro Roggero, mostrando ancora una volta d'essere un fuoriclasse; un autentico fenomeno per la sua età. Nel tradizionale conclusivo , bene Porello e la coppia Ormellese-Sari, meno bene Tonejc. Ma nel bilancio complessivo non dobbiano dimenticare le qualità del nostro avversario. Se non vado errato, tanto per citare alcuni numeri, loro su dodici tentativi sul pallino, ne hanno fallito soltanto uno. Significativi quelli colti da un superbo Graziano per vincere il match a coppie. Comunque, siamo contenti così “.

La matricola Nus e la trevigiana Marenese hanno provato come sa di sale, non lo pane altrui, ma andare a cercare fortuna sui campi di Brb e La Perosina. Due confronti all'insegna della esemplare, significativa coerenza. I campioni in carica hanno già messo in vetrina i loro cavalli da corsa, con un 57/60 degli staffettisti Borcnik-Ferrero e i 46/47 di Petric e 48/50 di Borcnick, nei rispettivi progressivi. Il divario tecnico ha poi fatto il resto nelle prove tradizionali.

Stesso discorso per i perosini di Carlo Pastre, contro una Marenese che ha salvato il “cappotto” solo grazie al neo acquisto Pegoraro (30/31 nella staffetta vincente con Soligon, 39/46 nel progressivo) e al pari colto da Di Fant-Rossi quando ormai erano già scoccati i rintocchi della sconfitta. Anche il perosino Brnic ha già detto d'essere in piena forma (49/50).

Nel bocciodromo di Buttrio la saluzzese Auxilium ha fatto sapere alla matricola Maxim quanto sarà dura la nuova avventura. I rossi piemontesi avevano già chiuso i conti al termine del doppio progressivo, con un parziale di 15-3 che ha consegnato a capitan Capello e soci, due punti preziosi.

Risultati : Brb – Nus 19-8, Noventa – Gaglianico 13-13, Maxim – Auxilium 8-18, La Perosina – Marenese 21-5