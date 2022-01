Dal team 3 Gambe in spalla il primo Pila Winter trail per normododati e disabili

Disabili e normodotati, si ritroveranno in gara insieme sabato 26 marzo sulla neve per il “Pila Winter Trail – I° Memorial Ezio Manella”. La prova regina si terrà su un anello di 12 chilometri con 600 metri di dislivello positivo con partenza e arrivo al piazzate della seggiovia. Un secondo percorso, di 5 chilometri con 250 metri D+, sarà invece riservato ai concorrenti della non competitiva: tutto al chiaro di luna per una gara in notturna che promette adrenalina e spettacolo.

“Sarà la prima di una serie di iniziative programmate per il 2022 – ha commentato Domenico Longo, dal direttivo dell’Associazione -. Lo sport si conferma uno strumento di grande inclusione sociale dove disabili e normodotati possono condividere momenti speciali. La gara sarà infatti aperta a soggetti interessati da disabilità fisiche, funzionali e intellettive, come amputati e non vedenti.

In questo modo, vogliamo dare continuità al progetto iniziato nel 2020 con il Tor in gamba, evento che contiamo di riproporre non appena la situazione legata alla pandemia lo permetterà”. Quella di Pila sarà una gara intitolata alla memoria di Ezio Manella, sportivo valdostano venuto a mancare negli ultimi anni.

“E’ stato un grande sportivo, amava il ciclismo e la montagna – ha aggiunto Longo -. Dall’inizio della nostra avventura con il Team 3 gambe in spalla, è stato sempre vicino alle nostre iniziative e con questa gara vogliamo onorare il suo ricordo”.

A Pila l’evento sarà arricchito dalla presenza dell’alpinista Anna Torretta, pluri-campionessa di arrampicata su ghiaccio e guida di montagna, e dalle sue dimostrazioni di “ice sliding”, slittino sul ghiaccio. Sono già aperte, invece, le iscrizioni da effettuare attraverso il portale www.irunning.it. Il termine di chiusura è fissato al 23 marzo.