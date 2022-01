Triathlon: Mairhofer e Pesavento conferme tricolori del winter

E’ iniziato l’anno nuovo ma non è cambiato molto nel Winter Triathlon, nelle valle di Cogne in una bellissima giornata di sole che ha accolto i circa 170 atleti in gara, i titoli italiani di specialità sono rimasti sulle spalle degli azzurri Sandra Mairhofer e Franco Pesavento, entrambi portacolori del Granbike Veloclub.

Confermati i pronostici della vigilia con i due azzurri che hanno centrato il successo ai Campionati Italiani di Winter Triathlon di Cogne aggiungendo alla loro collezione le nuove maglie di campione italiano prodotte da ErreA.



Sandra Mairhofer, campionessa mondiale di Winter in carica, ha conquistato il suo 5° titolo italiano di specialità davanti a Martina Stanchi (Sai Frecce Bianche) e a Elisa Presa (Verona Triathlon) rispettivamente argento e bronzo.

Nella gara maschile secondo titolo italiano, dopo quello dello scorso anno a Cogne, per Franco Pesavento davanti a Alessandro Saravalle portacolori Trisports.it e Manuel Bortolas (Granbike Veloclub) che si sono messi al collo rispettivamente la medaglia d’argento e quella di bronzo.

Tra gli junior, si sono aggiudicati la maglia tricolore Guglielmo Giuliano (Valdigne Triathlon) e Lena Goller (Kalterer Triathlon Club). Sono saliti sul podio maschile Riccardo Giuliano (Valdigne Triathlon – Youth B) e Diego Lampe (CUS Udine – Youth B), su quello femminile Francesca Rondelli (Valdigne Triathlon) e Teresa Nicolini (Trisports.it – Youth B).

LA CRONACA – Con la nuova stagione partono i titoli italiani, Cogne prende il testimone del Campionato Italiano Winter Triathlon Individuale da Asiago della scorsa stagione e presenta al via circa 150 atleti in lotta per le medaglie tricolori assolute, junior ed Age Group. Hanno gareggiato anche le nuove leve del winter delle categorie youth A, ragazzi ed esordienti.

Dominio nella prova femminile con la regina della specialità invernale che impone il proprio ritmo nelle tre fasi di gara, corsa, ciclismo e sci di fondo, piazzando tra se e le rivali un distacco incolmabile. Dietro la lotta è per i due gradini del podio assoluto rimasti, con la campionessa junior di Asiago 2021 Martina Stanchi che si conferma ad alti livelli e con due buone frazioni di ciclismo e sci si piazza alle spalle della Mairhofer e conquista l’argento; completa il podio Elisa Presa alla sua prima medaglia che dopo una corsa nelle prime posizioni ha conquistato la medaglia con un grande recupero nello sci di fondo superando Marta Menditto che ha chiuso in quarta posizione.

Sviluppo simile nella prova maschile: solita gara d’attacco per Pesavento, intento a sfruttare al meglio le sue ottime doti di corsa nella prima frazione; dietro a circa un minuto è sfida tra Tanara, Barazzuol, Bortolas separati da pochi secondi tra loro, più indietro Saravalle. In bici, Pesavento resta in testa con una buona distanza di sicurezza dagli inseguitori, mentre Saravalle sfrutta le sue capacità sulla MTB per piazzare il suo recupero e portarsi al secondo posto verso l’argento. Ultima frazione in controllo per il battistrada, seconda posizione in solitaria per Saravalle, più combattuta la terza piazza con Bortolas che prende un vantaggio su Tanara e arriva terzo a podio.

I PROTAGONISTI

Franco Pesavento: “ La corsa è andata bene, il percorso aveva meno salite rispetto allo scorso anno, ho guadagnato subito un buon margine di vantaggio che mi permesso dopo la T1 di fare tutta la seconda frazione in solitaria a buon ritmo, ho trovato un percorso bike abbastanza tecnico e con belle curve. Nell’ultima frazione ho fatto più fatica, ero stanco ed ho gestito il margine che avevo guadagnato. Prossimi appuntamenti a Forni di Sopra (Ud) con il titolo a squadre e ad Andorra il mondiale”.

Sandra Mairhofer: “Giornata spettacolare a Cogne, sono andata a un ritmo regolare nella prima frazione di corsa, ho gestito bene. Dopo nella frazione di ciclismo ho alzato molto il ritmo, mi sono molto divertita in questi percorsi con belle discese e curve tecniche da affrontare, frazione divertente che mi ha dato un bel vantaggio da gestire nell’ultima frazione di sci di fondo che ho affrontato in tranquillità. Sensazioni buone, sono in fase di preparazione, sappiamo dove lavorare per presentarci al meglio al prossimo appuntamento mondiale ad Andorra e difendere il titolo dello scorso anno”.

IL BILANCIO

“Nello scenario splendido di Cogne del parco del Gran Paradiso si sono tenuti i Campionati Italiani di Winter Triathlon con cui la Federazione ha aperto la lunga stagione di gare che assegnano il tricolore.” - dice Riccardo Giubilei, presidente della Federazione Italiana Triathlon, in chiusura dell’evento. “Oltre 170 partecipanti per un evento organizzato alla perfezione che ha assegnato le maglie di campione e campionessa italiana 2022. La gara è valida anche come prima tappa del circuito di Winter Triathlon Italia. Contesto bellissimo qui a Cogne, ringrazio gli organizzatori Luca Alladio e tutta la società Trisports.it, tutti i volontari e le forze dell’ordine che hanno permesso lo svolgimento di una gara bellissima, a cui hanno partecipato gli elite, gli age group e i giovani creando un contesto molto bello che ha permesso alla nostra comunità di fare sport e di divertirsi. Gara intensa, dagli alti valori agonistici che ha dato indicazioni importanti al direttore tecnico del Winter Triathlon Marco Bethaz in previsione della World Winter Cup ed Europeo di Asiago e del mondiale di Andorra. Ora prossimo appuntamento con la seconda tappa del circuito del Winter a Forni di Sopra a Udine, gara in cui si assegneranno anche le maglie tricolori a squadra.”

CLASSIFICHE

ASSOLUTI

Uomini

Donne

JUNIOR/YouthB

classifica completa Junior/YouthB

CATEGORIE

classifica completa Age Group





Gara Giovanile

Youth A

Ragazzi

Esordienti

