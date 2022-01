Mondiali di Lillehammer: sci nordico subito protagonista con l'argento di Giuseppe Romele nella 10km

E' Giuseppe Romele a regalare all'Italia la prima medaglia ai Mondiali di Lillehammer 2022. Sci nordico subito grande protagonista sulle nevi norvegesi, con le gare della 10 km di categoria sitting che hanno confermato lo straordinario momento di forma del lombardo, vero dominatore in Coppa del Mondo con due successi, un secondo e un terzo posto.

Romele. 30enne di Lovere, in provincia di Bergamo, ha fermato il tempo sul 31:52.2, giungendo sul traguardo con un ritardo di 31.7 dal vincitore della gara, il russo Ivan Golubkov (31:22.7). Terzo posto per un altro russo, Danila Britik (33:25.6).

Questo il commento diell'argento iridato Romele: "E' stata una gara molto difficile per le condizioni della neve e lo slittino era molto difficile da guidare. Per il resto, non avevamo molto recupero a livello fisico però sono contento di quello che sono riuscito a fare. Ora prepariamoci al meglio per la long distance di martedì prossimo".

"Grande Giuseppe! Uno splendido argento iridato che, a cinquanta giorni dai Giochi di Pechino, illumina un percorso che mi auguro sarà ricco di successi", è quanto ha dichiarato il Presidente del CIP Luca Pancalli.

Soddisfatto anche il responsabile tecnico Duilio Fritz: "Siamo molto contenti dell’argento di Beppe. Sognavamo qualcosa di più, ma va benissimo così: per noi è stata una cosa fantastica. Purtroppo, la pista era brutta, gelata, con delle curve allucinanti e tanto vento lungo tutto il percorso. Questo risultato ci dà tanta fiducia per la 18 km tra 5 giorni e speriamo vada anche meglio".

Nella categoria standing, 16esimo tempo per Cristian Toninelli (46:09.8), in una gara vinta dal russo Lekomtsev (36:05.7), davanti al polacco Skupien (41:14.9) e al russo Pronkov (41:17.1).

Per quanto riguarda lo snowboard, due rider azzurri su quattro hanno centrato l’accesso ai quarti di finale del double banked slalom di domani. Jacopo Luchini si è qualificato per terzo, mentre Riccardo Cardani per quinto. Luchini ora affronterà lo statunitense Colby Fields, mentre Cardani se la vedrà con il britannico James Barnes-Miller. Si sono fermati alle eliminatorie, invece, Paolo Priolo (nono) e Mirko Moro (dodicesimo).

Rimandata a domani, invece, la prima giornata dello sci alpino a causa delle alte temperature che rendevano la neve troppo farinosa soprattutto nella parte finale del tracciato. Sarà l’esordio mondiale per Federico Pelizzari. Il nuovo programma prevede così la discesa domani, il superG sabato, domenica giorno di riposo, lunedì la supercombinata e poi un altro giorno di riposo prima delle prove tecniche.