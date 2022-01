Calcio Tavolo: nella 3^ tappa del Campionato regionale si conferma Filippella

Il Nuovo Anno 2022 comincia per l’ASD Calcio Tavolo Aosta, nel giorno dell’Epifania, con la 3^ Tappa del Campionato Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo e di Scacchi.



Dopo le doppiette di Filippo Filippella nelle prime due tappe, con la vittoria in entrambe le Categorie Subbuteo tradizionale e Calcio Tavolo Open, e dopo fusione per incorporazione dell’ASD TSC Warriors Torino, avvenuta alla fine dell’anno 2021, ci si attendeva una netta crescita del livello qualitativo dei giocatori della squadra valdostana, rendendo anche più avvincente ed equilibrato il campionato regionale.



Il Presidente Orlando Navarra, ha fatto gli onori di casa, accogliendo i nuovi giocatori provenienti dalla storica squadra torinese, che hanno contribuito ad animare il torneo con la presenza di Bernardo Ricco e Pier Luigi Bianco.



TORNEO DI SUBBUTEO TRADIZIONALE



Filippo Filippella, che ha chiuso al 1° posto il Ranking Italia per la Categoria Subbuteo tradizionale al termine dell’anno 2021, non tradisce le attese e si aggiudica anche la 3° Tappa del Campionato Regionale aggiudicandosi il Girone Unico all’italiana con 5 vittorie su 5 gare. Cadono in sequenza, Orlando Navarra con il punteggio di 2-1, Pier Luigi Bianco con il punteggio di 1-0, Bernardo Ricco con il punteggio di 3-1, Julia Filippella con il punteggio di 3-0 e Sean Filippella con il punteggio di 3-0.

Al Secondo posto si classifica Bernardo Ricco che cede solo a Filippo Filippella, ma si aggiudica gli incontri con Pier Luigi Bianco per 2-0, con Orlando Navarra per 4-0, con Sean Filippella per 3-1 e con Julia Filippella per 4-2.



Sul gradino più basso del podio si classifica Pier Luigi Bianco in virtù della vittoria per 2-0 su Orlando Navarra, la vittoria per 3-0 su Julia Filippella e la vittoria per 3-0 su Sean Filippella.



Quarto posto per Orlando Navarra che si aggiudica gli incontri su Julia Filippella con un risicato 1-0 e su Sean Filippella sconfitto per 5-2. Quinto posto per Sean Filippella che superando la sorella Julia per 3-1, la relega al Sesto posto.



TORNEO DI CALCIO TAVOLO OPEN



Nel Torneo di Calcio Tavolo Open, gli incontri si rivelano molto più equilibrati e combattuti.



La Terza Tappa del Campionato Regionale per la Categoria Open di Calcio Tavolo è conquistata da Bernardo Ricco che si aggiudica il Girone Unico all’italiana superando per 1-0 Pier Luigi Bianco, poi blocca sul pareggio per 1-1 Filippo Filippella, sconfigge per 2-1 Sean Filippella e realizza a pochi minuti dal termine dell’incontro la rete che gli consente di vincere per 1-0 su Julia Filippella aggiudicandosi il primo posto nel Torneo.



Seconda piazza per Pier Luigi Bianco, che si impone su Filippo Filippella per 2-1, poi sconfigge per 4-0 Julia Filippella e di misura ha la meglio anche su Sean Filippella per 1-0. A.S.D. Calcio Tavolo Aosta Av. Conseil Des Commis, 24 - 11000 AOSTA (AO) Affiliata F.I.S.C.T. e P.G.S. TELEFONO & FAX: 0165-611260 C.F./P.IVA 01196580078 E-Mail: asd.ct.aosta@gmail.com PEC: asd.ct.aosta@pecservices.it Solo Terzo posto per Filippo Filippella che si limita a vincere con il classico 2-0 i due “derby” con i figli Julia e Sean, mentre Sean Filippella si classifica al Quarto posto, per la migliore differenza reti, dopo lo 0-0 contro la sorella Julia Filippella.



TORNEO DI SCACCHI



Con la stagione 2021-2022 ha preso il via, in abbinamento con il Campionato Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo anche il Campionato Regionale di Scacchi promosso dalle P.G.S. della Valle d’Aosta. Dopo le vittorie nelle prime 2 Tappe di Filippo Filippella, arriva il terzo successo per il giocatore rossonero, che si dimostra competitivo anche in questa specialità.



Primo posto nel Torneo con 7 vittorie ed 1 pareggio, strappato a fatica a Francesco Zolfanelli, che si morde le mani per l’occasione sprecata di infliggere la prima sconfitta stagionale a Filippo Filippella. Al Secondo posto si classifica Sean Filippella che perde e pareggia contro Francesco Zolfanelli, ma poi supera per due volte Julia Filippella e Giovanni Navarra.



Terza posizione per Julia Filippella che vince i doppi incontri su Francesco Zolfanelli e Giovanni Navarra, mentre al Quarto posto si posiziona Francesco Zolfanelli, che, dopo un ottimo avvio di Torneo, si limita alla doppia vittoria su Giovanni Navarra, subendo la doppia sconfitta da parte di Julia Filippella che lo supera in classifica. In ultima posizione Giovanni Navarra sconfitto in tutti gli otto incontri.



Mentre l’attività a livello Federale si è nuovamente bloccata fino alla fine di febbraio 2022, a causa delle restrizioni dovute al Covid-19, i giocatori dell’ASD Calcio Tavolo Aosta si ritroveranno nuovamente il 30 gennaio per la disputa della 4° Tappa del Campionato Regionale di Calcio Tavolo/Subbuteo e di Scacchi.