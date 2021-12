Sci nordico, Coppa del Mondo: ancora un podio per Giuseppe Romele. Il lombardo guida la classifica generale

Terzo podio in tre gare di Coppa del Mondo per Giuseppe Romele: a Canmore, in Canada, dopo le vittorie nella short e nella middle distance, il lombardo ha ottenuto il terzo gradino del podio nella sprint di categoria sitting, terminando la sua gara alle spalle del padrone di casa, il canadese Collin Cameron, e al russo Ivan Golubkov. Grazie a questi risultati, il portacolori della Polisportiva Disabili Valcamonica guida la classifica generale di Coppa del Mondo.

Nella stessa categoria si era fermato alle qualificazioni Michele Biglione (ventesimo). Stessa sorte per Cristian Toninelli (quindicesimo), che ha mancato per tre posizioni l’accesso alle semifinali.