VOTIAMO PER LA WORLD RAFTING FEDERATION PRESIEDUTA DA DANILO BARMAZ

Il 6 aprile saranno premiate le persone e le organizzazioni che hanno contribuito alla celebrazione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, attraverso un'iniziativa #WhiteCard o un evento che sensibilizzi sull'attivazione dello sport come strumento di sviluppo e di pace.

Tra i candidati anche la Federazione Internazionale Raftin presieduta dal valdostano Danilo Barmaz che ha presentato la sua candidatura con l’inziativa “ESSERE ACQUA BIANCA”

“Attraverso l'iniziativa ‘Be white water’ – spiega Danilo Barmaz - World Rafting Federation ha voluto evidenziare le storie significative di rispetto, condivisione e inclusione che sono al centro della comunità del Rafting. In occasione della Giornata internazionale dello sport per lo sviluppo e la pace, Rafters di tutto il mondo sono stati incoraggiati a condividere le loro testimonianze ea celebrare la bellezza che esiste nella diversità”.

Atleti e fan hanno condiviso storie significative sul potere del Rafting di unire le persone e promuovere l'equità di genere e l'inclusione sociale con iniziative che portano sulla stessa barca uomini, donne e atleti di para-rafting.

QUANDO LO SPORT IMPARA, INSEGNA E TRASMETTE LA PACE…

Fondata nel 2007 da Joël Bouzou, medaglia olimpica di Pentathlon moderno e campione del mondo, Peace and Sport è un'organizzazione mondiale neutrale e indipendente che opera nell'usare lo sport e i suoi valori come strumento di pace.

In meno di 10 anni, il dinamismo dello sport ci ha già permesso di reinserire i bambini soldato nella società, aiutare gli orfani di guerra a ricostruire la fiducia in se stessi, reintegrare i rifugiati, facilitare l'accesso all'istruzione e altro ancora...

L'uso dello sport come strumento pedagogico ha motivato il movimento sportivo internazionale ad agire in modo tangibile. Parallelamente, il nostro successo sul campo ha reso i leader politici e i governi consapevoli di come lo sport possa essere un vero ed efficace meccanismo di pace.

Inoltre, sta sempre più lavorando con aziende internazionali, per incoraggiarle a integrare lo sport nella loro responsabilità sociale e nelle politiche locali.

Peace and Sport riunisce una squadra di “Champions for Peace”, campioni sportivi di altissimo livello ancora attivi o in pensione dalla carriera sportiva che desiderano aiutare le comunità svantaggiate attraverso lo sport. Sono modelli, eroi e fonte di ispirazione per i giovani di tutto il mondo.

