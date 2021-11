Scherma Paralimpica: Grande podio per Andreea Mogos

L'atleta delle Fiamme Oro, di base alle Lame Rotanti, si è fermata a un passo dalla vittoria nella prova di fioretto femminile categoria A, perdendo solo in finale per 15-4 contro la forte atleta di Hong Kng Yee Chui Yu.

In precedenza, Mogos, che era tornata dai Giochi Paralimpici di Tokyo con l'argento nella gara a squadre di fioretto, aveva superato l'indiana Rekha Tanwar per 15-3 nel tabellone delle 16, poi la francese Brianna Vide per 15-2 nei quarti di finale, quindi l’ungherese Zsuzsanna Krajnyak per 15-9 in semifinale.

Il 21 novembre, Mogos è di nuovo in pedana per la prova a squadre di fioretto femminile, accanto alle connazionali Beatrice Vio e Loredana Trigilia.



COPPA DEL MONDO DI SCHERMA PARALIMPICA – FIORETTO FEMMINILE CAT. A - Pisa, 20 novembre 2021



Finale

Yu (Hkg) b. Mogos (ITA) 15-4

Semifinali

Yu (Hkg) b. Tibilashvili (Geo) 15-2

Mogos (ITA) b. Krajnyak (Hun) 15-9

Quarti

Mogos (ITA) b. Vide (Fra) 15-2

Krajnyak (Hun) b. Trigilia (ITA) 15-11

Tibilashvili (Geo) b. Fan (Hkg) 15-13

Yu (Hkg) b. Lam (Hkg) 15-7

Tabellone dei 16

Fan (Hkg) b. D'Agostino (ITA) 15-5

Mogos (ITA) b. Tanwar (Ind) 15-3

Trigilia (ITA) b. Zadishvili (Geo) 15-10

Fase a gironi

Rebecca D’Agostino: 1 vittoria, 3 sconfitte

Andreea Mogos: 4 vittorie, 0 sconfitte

Loredana Trigilia: 1 vittoria, 3 sconfitte

Classifica (15): 1. Yee Chui Yu (Hkg), 2. Andreea Ionela Mogos (ITA), 3. Zsuzsanna Krajnyak (Hun), 3. Nino Tibilashvili (Geo), 5. Pui Shan Fan (Hkg), 6. Brianna Vide (Fra), 7. Ka Man Lam (Hkg), 8. Loredana Trigilia (ITA), 12. Rebecca D'Agostino (ITA)