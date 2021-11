Para ice hockey: dal 26 novembre al 1 dicembre azzurri al Torneo di Berlino. In palio il pass per le Paralimpiadi

La Nazionale Italiana di para ice hockey a Berlino con un unico grande obiettivo: centrare la qualificazione ai prossimi Giochi Paralimpici Invernali, in programma a Pechino dal 4 al 13 marzo 2022.

Sei le squadre in gara, inserite in un girone all'italiana, che si affronteranno dal 26 novembre al 1 dicembre. Due i posti in palio per le Paralimpiadi. Oltre all'Italia ci saranno i padroni di casa della Germania, la Slovacchia, la Norvegia, il Giappone e la Svezia.

Gli azzurri esordiranno venerdì 26 novembre contro i padroni di casa della Germania (ore 18.30), poi torneranno sul ghiaccio sabato 27 contro la Svezia (ore 15) e domenica 28 contro la Slovacchia (ore 11.30). Dopo un giorno di riposo (lunedì 29), gli ultimi due impegni contro Giappone (martedì 30 alle 11.30) e Norvegia (mercoledì 1° dicembre ore 11.30).

L’Italia partirà per Berlino il 23 novembre, ma prima si radunerà agli ordini di coach Da Rin già questo weekend, dal 12 al 14 novembre, a Fondo, in Trentino, per arrivare nel migliore dei modi all’appuntamento più importante di tutto il quadriennio.