WHEELCHAIR CURLING Mondiali Gruppo A: l'Italia si arrende a Stati Uniti e Norvegia

Giornata storta per Rgidio Marchese e per l'Italia ai Mondiali Gruppo A di wheelchair curling a Pechino. Le due sconfitte odierne di fatto lasciano pochissime speranze di sognare un posto per le semifinali, che vorrebbe dire qualificazioni ai Giochi del prossimo inverno, e mettono a rischio anche la permanenza nella massima serie internazionale.



Grande amarezza per la prima sfida di giornata contro gli Stati Uniti, che si sono imposti all'ultima stone per 7-6, al termine di una partita molto equilibrata. La sconfitta di misura contro una delle formazioni più forti del torneo ha rappresentato un duro colpo per l'Italia, che nel pomeriggio cinese non è mai stata in partita contro la Norvegia, subendo un 11-4 senza appelli.

uesto il commento del tecnico azzurro Roberto Maino: “La formazione rimaneggiata prima della partenza dall’Italia non ha ancora trovato la giusta intesa nonostante il grandissimo impegno di tutti. Purtroppo sono sincronie su cui bisogna lavorare per mesi e l’assenza di Fabrizio Bich è stato un duro colpo da cui ancora non ci siamo ripresi. La partita di questa mattina è stata giocata piuttosto bene, ma purtroppo gli Usa hanno vinto all’ultima stone, addirittura con un tiro sbagliato. Questo pomeriggio, reduci da una sfida persa senza motivo, i ragazzi si sono completamente eclissati, non entrando mai veramente in partita“.

Domani, l’Italia giocherà con Corea del Sud (ore 8.05) e Slovacchia (ore 13.05), mercoledì 27 con i padroni di casa della Cina (ore 3.05) e Russia (ore 8.05), mentre giovedì 28 chiuderà con Lettonia (ore 3.05) e Canada (ore 13.05). Le prime due squadre del round robin si qualificheranno automaticamente alle semifinali di venerdì 29, mentre le formazioni classificate tra il terzo e il sesto posto nel girone all’italiana si affronteranno per guadagnarsi gli altri due posti. Le finali per l’oro e per il bronzo sono in programma per sabato 30 ottobre