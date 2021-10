Benvenuto in Cogne Acciai Speciali

“Se è interessato a far parte della nostra organizzazione, in questa sezione può consultare e candidarsi alle opportunità di lavoro attive. Qualora al momento non siano presenti posizioni di Suo interesse o in linea con il Suo profilo, può inviarci il Suo curriculum vitae utilizzando la sezione candidatura spontanea”. E’ alettante l’invito che la Cogne Accia Speciali rivolge a chi è interessato a trovare occupazione in un’azienda leader mondiale nella produzione di acciai inossidabili lunghi.

La Cogne Acciai Speciali S.p.A., infatti, negli ultimi anni ha attuato un piano di sviluppo strategico che le ha consentito di consolidare la sua posizione sui mercati dell’Oil&Gas, Power Generation e dell’Automotive, nonché di acquisire nuove e importanti certificazioni che le hanno permesso di aprirsi all’importante mercato dell’Aerospace e in quello dei prodotti a base leghe nichel.

Per accompagnare e rendere vincente il cambiamento, l’azienda ha da un lato rinforzato l’area di ricerca e innovazione e dall’altro potenziato i piani formativi per accrescere le conoscenze e le competenze dei propri collaboratori, in modo da creare le figure necessarie a gestire e operare sui nuovi impianti.

In particolare la Cogne Acciai Speciali offre nuove opportunità di lavoro per OPERATORE DI PRODUZIONE; MANUTENTORE INDUSTRIALE MECCANICO (MANUTENZIONE); RESPONSABILE TECNICO DI PRODOTTO (QUALITA’)

Con oltre 1.000 dipendenti occupati e un indotto che porta a 1.500 il numero delle persone interessate dall’attività dello stabilimento di Aosta, la Cogne Acciai Speciali è da oltre cento anni la principale industria privata della Valle d’Aosta.

A supporto dell’attività produttiva dello stabilimento di Aosta, il Gruppo Cogne ha accresciuto la rete commerciale/distributiva con la creazione di diverse sedi/depositi nelle aree geografiche strategiche del mondo, mentre per le trasformazioni a freddo è stato ampliato lo stabilimento produttivo in Cina, ne è stato realizzato uno nuovo in Messico e nel 2018 è entrata a fare parte del Gruppo anche la società Cogne Stainless Bars con produzione in Svizzera.

