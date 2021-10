Skiroll: I risultati della 42° Grand Prix Sportful

Quarantaduesima edizione stellare con qualsiasi record di iscrizioni, infatti con 356 iscritti di una sola unità non si eguagli l’edizione 2019. Esteve Ireneu di Andorra fa tris, vinse nel 2018, 2019, ma non riesce a battere il record del percorso da lui raggiunto nella passata edizione 30’13″.4.

Quest’anno l’andorrano ha vinto per distacco con il tempo di 30:48.3, 2° Elia Barp (Gs Fiamme Gialle) a 1:14.9, ancora Under 20, a sorpresa ha beffato tutti i migliori senior italiani presenti, a concludere il podio un ottimo Fabio Longo (CS Carabinieri) a 1:18.1, 4° Francesco De Fabiani (CS Esercito) a 1:38.9 e 5° Federico Pellegrino (GS Fiamme Oro) a 1: 42.9. Il vincitore della Coppa del Mondo di skiroll Matteo Tanel ha concluso in 9a posizione, ottimo Davide Ghio (GS Fiamme Gialle), primo Under 18 staccato di 3:18.4 dall’andorrano.

In campo femminile il successo va a Francesca Franchi (GS Fiamme Gialle) che vince con il tempo di 37:51.6, 2a Caterina Ganz (GS Fiamme Gialle) a 6.7, 3a Ilenia Defrancesco (CS Esercito) a 1:03.6, 4a Cristina Pittin (CS Esercito) a 1:53.1 e 5a Martina Bellini (CS Esercito) a 3:24.4.

Folto il pubblico sui tornanti sommitali del Croce d’Aune a testimoniare l’affetto e la partecipazione di pubblico a questo evento che è il più longevo appuntamento sportivo del Feltrino.