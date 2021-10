Triathlon: Misaglia (Valdigne) campionessa italiana under 23

“Sono molto felice di questa gara. Finalmente un campionato italiano in cui gareggio bene. Di solito a fine stagione sono sempre un po’ stanca e scarica. E’ stato divertente ed emozionante gareggiare con atlete di grande esperienza con Alice Betto che ha appena fatto un’Olimpiade ed ottenuto un grande risultato. A noi giovani fa crescere molto poterci confrontare sui campi gara con atlete così forti" . Carlotta Missaglia (Valdigne Triathlon), neo campionessa italiana under 23 commenta il suo tricolore e l'argento nella classifica assoluta.

"Complimenti anche a Beatrice, sono tanti anni che gareggiamo e ci diamo battaglia, lei rende sempre le gare molto dure in particolare nella frazione di corsa. Più facciamo fatica e più ci divertiamo - spiega Carlotta che aggiunge - la gara è andata bene, ho provato ad osare nel nuoto mettendomi dal lato opposto del tracciato, non ha pagato e sono uscita un po’ indietro rispetto alle prime ma grazie alla transizione veloce ho recuperato posizioni e sono rientrata sul primo gruppo. Abbiamo collaborato nel ciclismo e siamo andate forte. Nella corsa ho provato ad impormi e sono arrivata alla fine con tutte le soddisfazioni che potevo avere”.

Alice Betto (Fiamme Oro) è la nuova campionessa italiana di Triathlon Sprint. L'azzurra, dopo la splendida prova alle Olimpiadi di Tokyo 2020, conquista per la prima volta il titolo italiano nella distanza sprint davanti a Carlotta Missaglia (Valdigne Triathlon), che si aggiudica il titolo italiano under 23, e alla due volte campionessa di specialità (anno 2017 e 2018) Beatrice Mallozzi delle Fiamme Azzurre. Le tre atlete hanno dato grande spettacolo lottando fianco a fianco fino agli ultimi metri del viale di arrivo sul lungomare di Cervia.

Nella categoria Under 23 alle spalle della Missaglia, secondo posto per la romana delle Fiamme Azzurre Beatrice Mallozzi e terza l'atleta del Raschiani Triathlon Team, campionessa in carica di Triathlon Junior a Lovadina, Angelica Prestia.

CLASSIFICA ASSOLUTA

CLASSIFICA UNDER 23

Prima batteria agguerrita con le nuotatrici Seregni (DDS) e Spimi (Fiamme Oro) subito a dare battaglia. Il folto gruppo si allunga, sono sette le prime atlete ad affrontare la lunga transizione sul lungomare di Cervia. Missaglia (Valdigne), Betto (Fiamme Oro), Parodi (T.D. Rimini), Prestia (Raschiani Triathlon Team), Mallozzi (Fiamme Azzurre), Iogna Prat (DDS) e Tamburri (Minerva Roma) prendono il comando, alle loro spalle a pochi secondi Greco (Minerva Roma), Seregni (DDS/7MP), Bonacina (Valdigne Triathlon) e Spimi (Fiamme Oro) che perdono terreno e qualche secondo. Esce dalla transizione a circa 30 secondi il terzo gruppo con Arpinelli (Fiamme Azzurre) e Priarone (707).

Nei venti chilometri di ciclismo si crea un gruppo di 11 al comando che incrementa il suo vantaggio fino a tagliare fuori ogni possibilità di rientro e titolo per e altre atlete: in T2 il secondo gruppo con Orla (707), Mercatelli (Raschiani Triathlon Team) e Gelmini (707) è a 1’, il terzo a oltre 1’30’’.

Cambio veloce per le battistrada e primi metri decisivi per Mallozzi, Missaglia, Betto, Tamburri, Prestia e Parodi che volano in testa. Nel primo dei due giri di 2,5 km restano in corsa per il titolo Mallozzi, Betto, Missaglia e Tamburri. Al secondo giro anche la Tamburri perde terreno e parte così una lunga volata fianco a fianco tra Missaglia, Mallozzi e Betto. Le tre forti atlete provano a turno a forzare per staccare le avversarie.

A circa 1 chilometro dal traguardo è il turno della Mallozzi a perdere il treno, Missaglia e Betto procedono appaiate fino allo scatto decisivo della pluricampionessa che a circa 300 m dal traguardo stacca l’atleta del Valdigne e aggiunge anche il titolo sprint al suo ricco palmarès. Seconda la Missaglia che vince il titolo Under 23, terza la Mallozzi. Quarta al traguardo Tamburri. La campionessa Junior in carica Angelica Prestia tiene il ritmo e chiude al quinto posto assoluto e terza a podio Under 23. La top ten vede 6^ Parodi, 7^ Seregni, 8^ Iogna Prat, 9^ Greco e 10^ Bonacina.