Ultimi giorni per EXPOCASA – IL SALOTTO DELLA CITTÀ

Expocasa è la prima fiera torinese dopo lo stop per l’emergenza Covid-19 e incontra la voglia di ritorno alla normalità e di partecipazione del pubblico: al Lingotto Fiere ben 10.000 le presenze registrate da Expocasa nel primo fine settimana di salone, che ha preso il via sabato 25 settembre nel padiglione Oval del centro fieristico di Torino e questo fa ben sperare anche per questo ultimo weekend che si chiuderà domenica 3 ottobre.

Soddisfazione da parte di GL events Italia, organizzatore della manifestazione, come sottolinea l’amministratore delegato Lamberto Mancini: “La buona partenza di Expocasa evidenzia il bisogno di tornare agli eventi in presenza: il pubblico ha accolto con interesse questa edizione ricca di novità e al contempo riconosce l’impegno e l’attenzione volti al rispetto del protocollo di sicurezza Covid-19 per consentire lo svolgersi in totale sicurezza della manifestazione. Oltre a essere confortati dai numeri, che ci fanno ben sperare per il prosieguo del salone, ci teniamo a ringraziare i visitatori di Expocasa, attenti alle regole, incuriositi e partecipi, segnale di una concreta ripresa del nostro settore, fortemente contratto negli ultimi diciotto mesi”.

Nel primo fine settimana di Expocasa si è registrata dunque un’ottima affluenza presso gli stand degli oltre cento espositori della manifestazione, così come agli appuntamenti dedicati all’home styling, alle soluzioni green, agli incontri con l’esperto, che hanno registrato tutti il sold out.

Il programma di oggi, 2 ottobre:

ORE 10-11

L'importanza dell'ingresso. Il filtro della nostra casa

A fare da passaggio dall’esterno all’interno è il nostro ingresso, una zona filtro che permette alla persona di essere accolta in un luogo e di abbandonarne un altro. A cura di Sara Togni.

ORE 12,30-13,30

Balconi, terrazzi e… Orti belli e buoni

Tante “pillole” di giardinaggio utili e pratiche per fare le scelte giuste e godere appieno del nostro spazio verde in città. A cura di Sguardo nel verde, interviene Edoardo Santoro.



ORE 14-15

Centrotavola fiorito e gustoso

Vedremo insieme come realizzare una composizione autunnale che rallegra gli occhi e il palato, tutti gli accorgimenti per un centrotavola bello e sostenibile. A cura di Sguardo nel verde, interviene Sofia Costamagna.

Dalle 15,30 alle 16,30

Crea la tua Moodboard di casa

Consigli e spunti utili per organizzare i propri spazi di casa. A cura di Sara Togni



ORE 17,30-18,30

Le ricette della sostenibilità

Dalla collaborazione tra il Festival del Giornalismo Alimentare e Libricette, la libreria web dedicata ai ricettari di cucina creata dalla comunicatrice gastronomica Paola Uberti, nasce un “ricettario culturale” dedicato alla cucina sostenibile, intesa in molte delle sue sfumature. Con Paola Uberti.

Dalle 19 alle 20

Galateo e l'arte dell'accoglienza

“Invitare qualcuno a pranzo vuol dire incaricarsi della felicità di questa persona durante le ore che egli passa sotto il vostro tetto”. Il corso vuole aiutarti a conoscere quelle che sono le regole base e i principi che definiscono l’arte del galateo e dell’accoglienza in casa. Con Sara Togni.

CALENDARIO EVENTI SPECIALE BAMBINI

2/3 OTTOBRE ore 10.30-13 / ore 17-19

Around the World: Storytime – AREA BIMBI

L’ora del racconto (in inglese, Storytime) per i Kids consiste nella rappresentazione di una storia attraverso svariati personaggi, canzoni e materiale complementare, per consentire ai bambini di assistere a uno spettacolo in inglese. Si rappresentano racconti ideati e sviluppati dal team pedagogico Kids&Us per offrire ai più piccole diverse storie divertenti e di facile comprensione, che permettono l’interazione fra gli attori e il pubblico. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.

2/3 OTTOBRE ore 16-17

Little Chef – AREA BIMBI

Un laboratorio di cucina, ideato per fare in modo che i bambini facciano esperienza con il cibo, provino nuovi sapori e scoprano che cucinare può essere molto divertente. E tutto ciò in inglese!

Le ricette di Little Chef appartengono perlopiù alla cultura anglosassone, sono divertenti e salutari. Impareremo a preparare Oven Free Oatmeal Cookies, Apple Grape Salad, Banana Split o Yogurt Parfait, nomi alquanto curiosi per trasformare la cucina in uno strumento che ci permetterà di immergerci nella lingua inglese in modo estremamente originale. L’obiettivo di Little Chef consiste nel far sì che i bambini e le bambine interiorizzino i vocaboli e le espressioni in un contesto significativo, partecipando a un’attività divertente in compagnia dei loro cari. Dai 2 ai 12 anni. A cura di Kids&Us Torino.

2 OTTOBRE ore 10-14

Giochiamo al Primo Soccorso? – AREA BIMBI

Attività di sensibilizzazione ai temi della Sicurezza e del Primo Soccorso a cura dei Volontari della P.A. Croce Giallo-Azzurra di Torino.

2 OTTOBRE ore 15-18

Laboratorio creativo “Ambiente, riuso e buone idee” – AREA BIMBI

Quante cose abbiamo in casa che siamo abituati a buttare e che invece possono essere riutilizzati per creare oggetti utili e divertenti! Le educatrici spiegheranno ai bambini dai 3 ai 10 anni l’importanza della gestione dei rifiuti nel rispetto dell’ambiente e suggeriranno attività creative da realizzare insieme. A cura dell’Associazione Radici e Ali.

2 OTTOBRE ore 18-20.30

Emozioni in gioco: letture e attività – AREA BIMBI

Conosciamo le emozioni e impariamo ad esprimerle correttamente. Come? Attraverso la lettura animata di storie sulle emozioni, giocando con le palette delle emozioni, con l’aiuto di simpatici amici e attraverso il disegno. Dai 3 ai 10 anni.

EXPOCASA – INCONTRA L’ESPERTO

2 OTTOBRE dalle 11 alle 19,30

Il Geometra è il professionista esperto in materia di progettazione civile, industriale e agricola, edilizia, catasto, condominio, conciliazione, diritto per la tutela del cittadino, sicurezza, che rappresentano solo alcune delle molteplici competenze della Categoria.

Nello stand R16 del Collegio dei Geometri di Torino e Provincia, sarà possibile incontrare i Professionisti iscritti, per usufruire del servizio gratuito "Il Geometra Risponde", organizzato con professionisti Geometri.

INCONTRA L’INTERIOR DESIGNER

2 OTTOBRE 14-14,30-17-17,30

Se stai arredando casa o pensi che una delle tue stanze abbia bisogno di un restyling, la progettista di interni, Sara Togni, sarà a Expocasa, presso lo stand R14, per aiutarti con consigli personalizzati. Ricordati di portare con te alcune foto della stanza (anche in versione digitale) e una pianta con le misure.

Gli incontri sono su prenotazione su https://www.expocasa.it/