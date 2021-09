Calcio tavolo: Un fine settimana di tanta esperienza per l'Aosta

L’ASD Calcio Tavolo Aosta, non poteva mancare ed ha partecipato sia al Torneo di Calcio Tavolo con Francesco Menditto, sia a quello di Subbuteo tradizionale (non valido per il Ranking Italia) con Francesco Zolfanelli ed Alessandro Rolle.

TORNEO OPEN DI CALCIO TAVOLO

Il torneo Categoria Open di Calcio Tavolo si è giocato nella giornata di Sabato con Francesco Menditto ai nastri di partenza. Fase eliminatoria con girone da incubo per il rossonero che inanellava quattro pesanti sconfitte: 2-8 contro Antonio De Francesco (ACS Perugia), 0-8 contro Christian Haas (TSC Royal 78 Kaisermühlen), 1-5 contro Georgios Karatarakis (Piraeus Lions TSC) e 0-8 contro Alex Donval (TSC Stella Artois Milano).

L’ultimo posto nel girone di qualificazione relegava Menditto al Tabellone Cadetti dove nei Sedicesimi di Finale trovava ad affrontarlo Francesco Giambelluca (SC Samb). Incontro più equilibrato rispetto ai precedenti, in cui l’aostano resisteva metà tempo prima di incassare la rete dello 0-1.

Nella ripresa Menditto cercava il pareggio ma lasciava ampi spazi al contropiede avversario e Giambelluca lo puniva con altre due reti che fissavano il punteggio finale sullo 0-3.

TORNEO SUBBUTEO TRADIZIONALE

La domenica è andato di scena il Torneo di Subbuteo tradizionale con Francesco Zolfanelli ed Alessandro Rolle in rappresentanza dell’ASD Calcio Tavolo Aosta. Nelle Fasi Eliminatorie sia Francesco Zolfanelli che Alessandro Rolle si guadagnavano l’accesso al Tabellone Master. Francesco Zolfanelli si aggiudicava il suo girone di qualificazione superando in successione Flavio Tudini (Subbuteo Grosseto 2008) con il punteggio di 3-1, Iuri Rampi (Subbuteo Club La Signoria) con il punteggio di 1-0 e Gianpaolo Vitulano (Stabiae) con il punteggio di 5-0.

Anche Alessandro Rolle superava lo scoglio della Fase Eliminatoria con un poco di fortuna, infatti la testa di serie del suo girone Stefano De Francesco (ACS Perugia) dava forfait e l’aostano incassava la vittoria a tavolino per 5-0, poi superava Gianluca Venturini (ASD Triestina Subbuteo) per 2-1, ma nella sfida decisiva per il primo posto veniva sconfitto da Leonardo Marino (SC Villains Firenze) per 0-1.

Nei Sedicesimi di Finale, Alessandro Rolle incappava in Cristiano Cordone (AS Catanzaro), giocatore molto ostico da affrontare. Infatti, il match si indirizzava subito male per l’aostano che subiva la rete dello 0-1 e poi faticava a scardinare l’attenta difesa avversaria. Il primo tempo si chiudeva con questo risultato e la ripresa iniziava con Rolle all’arrembaggio nel tentativo di trovare il pareggio.

Scoprendosi troppo, lasciava spazio ai contropiedi di Cordone, che puntualmente raddoppiava diminuendo ulteriormente il ritmo della gara. Inutile la rete nel finale di Rolle che fissava il risultato sull’1-2 senza aver la possibilità di tentare la rimonta. Cordone accedeva agli Ottavi eliminando il rossonero.

Sorte opposta per Francesco Zolfanelli, che opposto ad Alessandro Meneghetti (Bulldogs Vicenza) disputava un’ottima gara andando in vantaggio e resistendo per quasi tutto l’incontro al ritorno dell’avversario. Proprio sul finire della gara, arrivava il pareggio che portava sull’1-1 i due contendenti.

Il risultato non si sbloccava ulteriormente ed entrambi erano costretti agli shootsout per decidere il vincitore. Serie di tiri molto tesa con svariati errori da entrambe le parti ma con Zolfanelli più reattivo in fase di parata. La serie di shootsout terminava 2-1 per Fancesco Zolfanelli che con il punteggio totale di 3-2 si guadagnava un meritato accesso al turno successivo.

Negli Ottavi di Finale, Francesco Zolfanelli fermava la sua scalata. Davide Rigon (Bulldogs Vicenza) si dimostrava più difficile da superare rispetto ai precedenti avversari ed imponeva il suo gioco.

In avanti per 0-2 alla fine della prima frazione di gioco, si limitava a controllare la gara. Nella ripresa fiammata dell’aostano che accorciava le distanze, ma il vicentino riprendeva nuovamente il margine realizzando la rete dell’1-3 che decretava anche il risultato finale.

Ottima la partecipazione dei giocatori rossoneri con Francesco Zolfanelli che conferma i progressi in crescita continua. Buona anche la prova di Alessandro Rolle che sta ritornando sui livelli di gioco che gli competono.

Per Francesco Menditto il torneo di Calcio Tavolo è stato un modo per fare ancora esperienza. Troppo forti gli avversari ed il livello del Torneo Internazionale per provare ad accedere al Tabellone Master. In complesso fa bella figura l’ASD Calcio Tavolo Aosta in vista della ripresa costante dell’attività agonistica sia a livello nazionale che regionale.