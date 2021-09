Calcio amputati: Italia sesta agli Europei di Cracovia

Termina l’avventura della Nazionale Italiana Calcio Amputati agli Europei di Cracovia. Nella classifica finale gli Azzurri occupano orgogliosamente il sesto posto sui 14 team presenti in Polonia, ed essendo tra le prime sei squadre in Europa, hanno già ottenuto il pass per i Mondiali in Turchia del prossimo anno.

L’ultimo match a chiusura dell’Europeo è contro l’Inghilterra. Gli inglesi tirano dritto senza esitazioni e riescono ad imporsi sull’Italia con il risultato di 4-0. La partita non entra mai in discussione, con gli avversari che vanno subito in vantaggio per 1-0 su calcio di rigore. Da quel momento in poi fino alla conclusione, il campo parla inglese, con il dominio palla e di gioco.



Francesco Messori, capitano della Nazionale, dichiara: “Sono davvero orgoglioso di noi, di questi ragazzi che hanno raggiunto quest’importante traguardo del sesto posto che ci permetterà di andare al Mondiale il prossimo anno. La partita di ieri è stata veramente quella decisiva e lì, è uscito davvero il gruppo e la squadra che siamo. Oggi abbiamo risentito un po’ della stanchezza e della tensione nervosa dei giorni passati. È stata una partita non facile, però abbiamo dato tutti il massimo e dobbiamo essere soddisfatti del nostro percorso”

Il CT Renzo Vergnani fa un bilancio sull’esito della rassegna continentale per i colori azzurri: “Sono molto contento della prestazione dei miei ragazzi, abbiamo fatto un ottimo Europeo. Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo ed è questo quello che conta”.

La Nazionale Italiana di Calcio Amputati ha partecipato ai Campionati Europei grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico

Main sponsor: Cattolica Assicurazioni

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Inail, Superabile Inail