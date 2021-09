Skiroll: Sordello-Brocard argento nella team sprint femminile ai mondiali in Val di Fiemme

arrivato uno splendido argento nella team sprint 2×6,5 km femminile ai mondiali di skiroll in programma in val di Fiemme. Sono le due Elise, Sordello e Brocard, separate da un gap di ben 16 anni di età, nata nel 2000 la prima mentre classe 1984 la seconda, a firmare la settima medaglia iridata nella rassegna trentina. Una gara tesissima che ha visto le due azzurre anche condurre col miglior tempo a metà gara, salvo arrendersi sul finale alla coppia russa prima con il tempo di 25:38.2 mettendo 13.6 secondi dalle azzurre. Terzo posto per l’Ucraina giunta al traguardo in 26:06.7.

“Un primo anno da senior, al primo mondiale rende questa medaglia davvero bellissima” – ha raccontato a fine gara Elisa Sordello – “Oggi mi sentivo davvero bene, sapevo che le seconde frazioniste svedesi e russe erano in forma e quindi ho cercato di dare i cambi sempre in testare avvantaggiare la mia compagna”.

Le ha fatto eco anche la Brocard: “Confermo che Elisa mi ha dato dei grandissimi cambi, visto che le mie avversarie dirette erano molto toste e questo ha permesso di rimanere sempre agganciate alle migliori. L’ultimo cambio, insieme alla russa e con la Svezia staccata, è stato il finale perfetto che mi ha lanciato all’ultimo giro riuscendo a non farmi raggiungere”.

Non riescono invece a regalarsi il riconoscimento personale Matteo Tanel e Francesco Becchis, non trovando posto sul podio. Team sprint maschile che viene vinta dal team svedese (38:25.3), seguiti dalla Norvegia (38:27.5) e dall’Ucraina (38:28.7).

