Skiroll: La coppia Borrettaz-Mortagna argento juniores nella 2×6,5 km ai mondiali in val di Fiemme, bronzo ai ragazzi

E’ sfumato il gradino più alto del podio per la staffetta azzurra 2×6,5 km femminile juniores in programma nella terza giornata dei Mondiali di Skiroll in programma in val di Fiemme.

La coppia formata dalle due classe 2003, Sabrina Borrettaz e Laura Mortagna, è incappata in un errore sul cambio comportando così una penalizzazione di 18″ netti che ha relegato le azzurre (27:29.2) alle spalle della Russia, prima col tempo di 27:25.4. Terza piazza invece per l’Ucraina arrivata ad un minuto dalla coppia di testa.

Quasi lo stesso copione anche per i ragazzi della team sprint junior maschile con l’errore di Aksel Artusi, cambio anticipato, che ha condannato il duo azzurro al terzo posto finale con il tempo di 24:08.9, chiudendo quindi dietro a Russia (23:42.2) e Ucraina (23:53.3).

Ordine d’arrivo Rel 2×6,5 km femminile WCH Fiemme