Calcio amputati, Europei di Cracovia: Italia sconfitta dalla Turchia. Venerdì quarti di finale contro la Russia

L’incontro è stato totalmente dominato dalla formazione turca a partire dalla prima rete segnata solo dopo 1 minuto e 30 di gioco.

L’Italia ha tentato di reagire con un paio di buone occasioni sui piedi di Emanuele Padoan e Lorenzo Marcantognini, e con il rigore parato da Daniel Priami, che però poi è stato trasformato in gol in seconda battuta.

Nonostante la sconfitta, la Nazionale, forte della vittoria contro la Georgia nella giornata di ieri, è qualificata per i quarti di finale. La sfida per un posto in semifinale si svolgerà venerdì 17 settembre alle ore 11 contro la Russia, prima classificata del girone C e una delle squadre più forti del torneo.

In attesa di questa importante partita, contro i turchi il CT Renzo Vergnani ha tenuto fuori rosa David Bonaventuri, già ammonito nel match con la formazione georgiana.

Le partite degli Azzurri saranno trasmesse in diretta streaming sul canale Facebook di FISPES e di EAFF.