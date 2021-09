Tiro a volo: Campionato del Mondo di Para Trap

Per il Para Trap tornare a Lonato del Garda sarà come tornare a casa, dal momento che proprio su queste pedane ha avuto inizio il percorso internazionale di questo sport con la prima Coppa del Mondo nel 2017 e il primo campionato del Mondo nel 2018. La World Shooting Para Sport, ovvero la Federazione Internazionale degli sport del tiro paralimpico, aveva già assegnato questo Campionato Mondiale all'Italia per l'anno passato, ma gli effetti della pandemia da Covid-19 avevano portato alla cancellazione dell’evento. Per tale motivo, il Campionato del Mondo è stato pertanto confermato e posticipato al 2021, nelle date concordate già indicate.

La cerimonia di apertura è già stata fissata alle ore 18 di giovedì 23 settembre. Nelle giornate successive si disputeranno le gare, con gli atleti che saranno suddivisi in tre diverse categorie a seconda della disabilità, mentre le finali per l'assegnazione dei titoli mondiali si svolgeranno nella giornata di sabato 25 settembre a partire dalle ore 15. Oltre agli atleti in gara, saranno presenti numerosi ospiti appartenenti al mondo politico, radiotelevisivo e sportivo.

La visibilità di questo importantissimo evento, che si svolgerà interamente all’aperto, sarà garantita, oltre che dalla possibilità per gli appassionati di essere presenti sul campo portando con sé il green pass, da una copertura mediatica televisiva affidata alla produzione RAI SPORT e dall'App Shooting Data, che permetterà di seguire in tempo reale, su qualsiasi dispositivo elettronico, l'evolversi della competizione.