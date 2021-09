Biathlon: quattro podi rossoneri nella Sprint di Anterselva

Quattro medaglie dipinte di rossonero, oggi, a Anterselva (Bolzano), dov’erano inpalio i titoli italiani della Sprint del Summer Biathlon.

Categoria Seniores * 7,5 km f / 10 km m – CIA Summer Biathlon – Sprint – Assente nell’Individuale di ieri, in gara e medaglia d’oro nella Sprint al femminile di Dorothea Wierer(20’39”4; 0 0), a precedere una brillante Samuela Comola (cse; 21’36”0; 0 1) e, terza, EleonoraFauner (Cs Carabinieri; 21’42”2; 1 0). In 5° posizione Michela Carrara (Cse; 22’31”2; 1 1). Almaschile, zero errori al poligono e oro a Dominik Windisch (Cse; 24’21”4; 0 0) seguito daTommaso Giacomel (Fiamme Gialle; 25’06”3; 1 0) e da Patrick Braunhofer (Cs Carabinieri;25’15”9; 0 0).

Al 9° e 10° posto Nicola Romanin e Thomas Bormolini (Cse); 11° CédricChristille (Fiamme Gialle; 26’49”0; 0 1); 13° e 14° Paolo Rodigari e Saverio Zini (Cse); 17°Michale Durand (Cse; 29’09”2; 1 1).Categoria Juniores * 7,5 km f / 10 km m – CIJ Summer Biathlon – Sprint – Bronzo pe rBeatrice Trabucchi (Cse; 23’38”8; 2 0) preceduta da Linda Zingerle (Fiamme Gialle; 22’35”7;2 0) e dall’altra altoatesina Magdalena Wierer (23’37”4; 0 2). Al 4° posto Gaia Brunetto (Cse);5° Martina Trabucchi (Cse; 24’33”0; 1 3); 6° Laura Sciarpa (Sc Valdigne MB; 25’54”0; 1 2);10° Alessia Martini (Sc Bionaz Oyace; 30’25”2; 3 4). Titolo all’alpino altoatesino DavidZingerle (CsE; 26’47”6; 2 1) davanti al poliziotto Elia Zeni (26’56”4; 1 2) e al cuneese NicolòGiraudo (27’05”1; 2 1).

In 5° posizione Iacopo Leonesio (Cs Carabinieri; 27’28”1; 0 0); 6°Stefano Canavese (Cse); 9° Leonardo Mosquet (Sc Sarre; 29’53”2; 2 1); 11° Pietro Segor (GsGodioz; 30’50“9; 1 1).

Categoria Giovani * 6 km f / 7,5 km m - CIG Summer Biathlon – Sprint – Titolo alla friulana dell’Esercito, Ilaria Scattolo (18’42”2; 1 2) seguita dall’altoatesina dei CarabinieriBirgit Schoelzhorn e dalla bellunese delle Fiamme Oro Laura Mortagna.

Al 7° e 8° posto lacoppia dello Sc Granta Parey, Valentina Naudin (19’38”5; 0 0) e Nadège Gontel (19’42”9; 0 0);13° Alice Pacchiodi (Gs Godioz); 17° Sabrina Borettaz (Sc Amis de Verrayes).

Categoria Aspiranti * 6 km f / 7,5 km m - CIAsp Summer Biathlon – Sprint – Argento di Simone Bétemps (Fiamme Gialle; 16’48”2; 0 1) alle spalle del cuneese Nicola Giordano(16’16”6; 0 1) e davanti all’altoatesino Hannes Bacher (17’55”2; 0 3). Al femminile, ancora sulgradino alto del podio la friulana Desirée Ribbi, che precede la connazionale Maya Pividori e lacuneese Carlotta Gautero.