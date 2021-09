Calcio amputati: la squadra azzurra per gli Europei di Cracovia

La presentazione ufficiale si è svolta questa mattina a Roma presso la sede del Comitato Italiano Paralimpico alla presenza del Presidente federale Sandrino Porru, del Presidente CIP Luca Pancalli e del Presidente Divisione Paralimpica FIGC Franco Carraro.

Alla rassegna europea prenderanno parte 13 Azzurri, 11 giocatori e 2 portieri provenienti da tutti e quattro i club del territorio nazionale (Vicenza Calcio Amputati, Nuova Montelabbate, Apd Levante C Pegliese e Fabrizio Miccoli).

A Cracovia le squadre che punteranno a conquistare il titolo continentale sono 14 e sono inserite in 4 gironi di qualificazione.

L’Italia, presente nel gruppo D, giocherà contro la Turchia, campione in carica dal 2017 e la Georgia. Passano al turno successivo dei quarti di finale le prime due classificate, mentre le restanti affronteranno match di classificazione per definire il piazzamento conclusivo.

L’incontro Polonia-Ucraina inaugurerà l’Europeo il 12 settembre, mentre il debutto della Nazionale italiana è in programma il 14 settembre alle 14:30 contro il team georgiano in una partita sicuramente ostica, ma abbordabile. Il giorno successivo gli Azzurri si scontreranno invece con la formazione turca, la più forte al mondo.

Le semifinali sono previste il 18 settembre, mentre la finale è fissata per domenica 19 settembre.

Nella rassegna precedente l’Italia, che ha svolto la preparazione tecnica pre-Europei a Montecreto in provincia di Modena, si era piazzata al quinto posto.



Il Presidente FISPES Sandrino Porru dichiara: “Dopo l’avventura intensa delle Paralimpiadi che ci ha riempito i cuori per i risultati esaltanti della Para atletica, ripartiamo con grande entusiasmo con le altre discipline federali. L’Europeo di Calcio amputati è un appuntamento importante a cui abbiamo lavorato alacremente nonostante le restrizioni Covid. Il nostro girone non è semplice, ma ce la metteremo tutta per superare il turno ed andare più avanti possibile.