Skiroll: Pellegrino e Ganz campioni italiani estivi nelle sprint di Forni Avoltri

Sono stati assegnati a Forni Avoltri (Ud) i titoli italiani assoluti estivi di sci di fondo. Nella sprint in tecnica libera disputata alla Carnia Arena International Biathlon Centre di Piani di Luzza che sono state vinte dalla russa Yulia Stupak fra le donne (con Caterina Ganz, seconda nell’ordine d’arrivo davanti a Federico Sanfilippo a conquistare lo scudetto tricolore) e Federico Pellegrino.

La gara femminile ha registrato al quarto posto Greta Laurent, in semifinale si erano fermate Lucia Scardoni, Hristina Matsokina, Elisa Brodard e Cristina Pittin. Il titolo under 23 è stato vinto da Martina Di Centa su Laura Colombo e Nicole Monsorno.

Fra gli uomini Federico Pellegrino ha preceduto nella finale Gleb Retivykh, terza piazza per Matteo Tanel che ha estromesso dal podio Simone Mocellini, eliminati in semifinale Sergey Ustiugov, Davide Graz (a re negli under 23 davanti a Stefano Dellagiacoma, ottavo nell’ordine d’arrivo e Fabio Longo)