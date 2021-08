TOKYO 2020: Mogos argento nel fioretto a squadre

Si è conclusa con una splendida medaglia d'argento la Paralimpiade di Andreea Mogos. Il risultato è arrivato nella prova di fioretto femminile a squadre, l'ultima del programma paralimpico della scherma. L'atleta piemontese delle Fiamme Oro l'ha ottenuto con le connazionali Loredana Trigilia e Beatrice Vio, miglirando il bronzo di cinque anni fa a Rio de Janeiro.

La gara delle Azzurre era iniziata nella notte italiana con un percorso netto nella fase a gironi: tre vittorie su tre sfide, contro Stati Uniti, Ucraina e Hong Kong. Poi il successo in semifinale sull'Ungheria per 45-27 e quindi la finale persa per 45-41 contro la Cina.

“Sono stati 5 anni lunghi e impegnativi – ha ricordato Andreea Mogos – noi ce l’abbiamo messa tutta e alla fine abbiamo raggiunto questo bel risultato. All’oro ci abbiamo sempre creduto, ma questo è un bellissimo argento e ce lo godiamo”.

GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 - FIORETTO A SQUADRE FEMMINILE

Finale

Cina b. Italia 45-41



Finale 3/4 posto

Ungheria b. Hong Kong 45-44



Semifinali

Italia b. Ungheria 45-27

Cina b. Hong Kong 45-33



Fase a gironi

Italia b. Stati Uniti 45-5

Italia b. Ucraina 45-24

Italia b. Hong Kong 45-32



Classifica (8): 1. Cina, 2. Italia, 3. Ungheria, 4. Hong Kong, 5. Russia, 6. Ucraina, 7. Georgia, 8. Stati Uniti