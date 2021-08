GIOCHI PARALIMPICI TOKYO2020: Andreea Mogos settima nel fioretto individuale cat. a

Settimo posto per Andreea Mogos nella prova di fioretto femminile categoria A alle Paralimpiadi di Tokyo 2020. L'atleta piemontese, tesserata per le Fiamme Oro e cresciuta nelle Lame Rotanti, si è fermata a un passo dalle semifinali, sconfitta ai quarti per 15-5 dall'Ucraina Natalia Morkovych, poi argento.

Mogos era approdata ai quarti dopo un girone concluso con tre vittorie e due sconfitte e grazie al successivo successo per 15-11 ottenuto agli ottavi di finale contro l'ucraina Mandryk. Per Mogos c'è ancora una chance di medaglia, forse la più importante, quella del 29 agosto con la prova a squadre di fioretto, a cui parteciperà con le connazionali Loredana Trigilia e Beatrice Vio, oggi laureatasi per la seconda volta campionessa paralimpica di fioretto categoria B. Le tre sono state bronzo a Rio 2016 e puntano a confermarsi sul podio.

GIOCHI PARALIMPICI TOKYO 2020 – FIORETTO FEMMINILE CAT. A

Finale

Gu (Chn) b. Morkvych (Ukr) 15-8

Finale 3/4 posto

Rong (Chn) b. Hajmasi (Hun) 15-14



Semifinali

Gu (Chn) b. Rong (Chn) 15-6

Morkvych (Ukr) b. Hajmasi (Hun) 15-12



Tabellone degli 8

Gu (Chn) b. Sycheva (Rus) 15-4

Rong (Chn) b. Yu (Hkg) 15-10

Hajmasi (Hun) b. Krajnyak (Hun) 15-4

Morkvych (Ukr) b. Mogos (ITA) 15-5



Tabellone dei 16

Sycheva (Rus) - Trigilia (ITA) 15-7

Mogos (ITA) b. Mandryk (Ukr) 15-11



Fase a gironi

Loredana Trigilia: 3 vittorie, 2 sconfitte

Andreea Mogos: 3 vittorie, 2 sconfitte



Classifica (17): 1. Haiyan Gu (Chn), 2. Natalia Morkvych (Ukr), 3. Jing Rong (Chn), 4. Eva Andrea Hajmasi (Hun), 5. Zsuzsanna Krajnyak (Hun), 6. Yee Chui Yu (Hgk), 7. Andreea Mogos (ITA), 8. Evgeniya Sycheva (Rus), 9. Loredana Trigilia (ITA)