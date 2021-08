TOKYO 20202: Day 4; argento e bronzo per l'Italia del triathlon

Si è chiusa con un argento e un bronzo, per l'Italia, la prima giornata di gare di triathlon ai Giochi Paralimpici estivi Tokyo 2020. All'Odaiba Marine Park ci pensano Veronica Yoko Plebani, Anna Barbaro e la sua guida Charlotte Bonin a regalare le prime soddisfazioni di una giornata ricca di appuntamenti.

Nel recupero del DOPPIO PR2MIX di canottaggio, Chiara Nardo e Gianfilippo Mirabile con tenacia e senza mai mollare un colpo hanno portato a termine una gara straordinaria. Terzi per tre quarti di gara prima dietro a Brasile e Ucraina, sul finale attaccando l’Ucraina supera in volata il Brasile e si piazza seconda.

Un risultato che vale per i due azzurri l’accesso alla finale di domani che assegna le medaglie: 1. Ucraina (Svitlana Bohuslavska, Iaroslav Koiuda) 8.17.99, 2. Italia (Chiara Nardo-SC Padova, Gianfilippo Mirabile-SS Murcarolo) 8.20.98, 3. Brasile (Josiane Dias de Lima, Michel Gomes Pessanha) 8.25.16, 4. Stati Uniti (Laura Goodkind, Russell Gernaat) 8.26.17, 5. Uzbekistan (Feruza Buriboeva, Otabek Kuchkorov) 8.55.42.

Nel recupero del QUATTRO CON PR3MIX, Cristina Scazzosi, Leonardo Bernard, Alessandro Brancato, Elizabeth Muti e Lorena Fuina al timone sono stati protagonisti di una gara superlativa. Dopo aver fatto tre quarti di gara sempre in testa solo sul finale si fanno superare dall’Australia che non ha mai ceduto. L’Ittalia sicura del passaggio lascia scorrere gli australiani e con 1.17 di distacco agguantano la seconda posizione che li fa volare in finale.

Grad’Italia anche nell’ammiraglia del canottaggio pararowing. 1. Australia (Alexandra Viney, Nikki Ayers, Thomas Birtwhistle, James Talbot, Renae Domaschenz) 7.06.98, 2. Italia (Cristina Scazzosi-SC Lago d’Orta, Lorenzo Bernard-SC Armida, Alessandro Alfonso Brancato-RYCC Savoia, Greta Elizabeth Muti-SC Olona 1894, Lorena Fuina-SC Moto Guzzi-timoniere) 7.08.15, 3. Brasile (Ana Paula Mandruga de Souza, Diana Cristina Barcelos de Oliveira, Valdeni da Silva junior, Jairo Natanael Frohlich Klug, Jucelino da Silva) 7.15.77, 4. Canada (Bayleigh Hooper, Andrew Todd, Victoria Nolan, Kyle Fredrickson, Laura Court) 7.15.81, 5. Spagna (Josefa Benitez Guzman, Jorge Pineda Matabuena, Enrique Floriano Millan, Veronica Rodriguez Pulido, Estibalit Armendariz Zubillaga) 7.39.64.