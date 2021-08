TOKYO 2020: Day 4; bronzo per Raimondi nei 100 stile libero

"Sono molto contento per questo bronzo - ha dichiarato Raimondi - durante la gara riuscivo a vedere dove si trovavano i miei avversari e vedendo il brasiliano davanti ho avuto paura di arrivare quarto come nella prima gara":

"Alla fine sono riuscito a trovare tutte le energie anche se negli ultimi 15 metri non ce la facevo più - ha ammesso il veneto - certo, un pò di rammarico c'è perchè per pochi secondi non ho ottenuto l'argento ma va bene cosi, sono contento di questa medaglia".

Nei 100 metri stile libero femminili S10, ottavo posto Alessia Scortechini. La nuotatrice romana ferma il tempo sul 1:02.97. L'oro va alla canadese Cavard (58.14), l'argento all'olandese Zijderveld (1:00.23).

"Non sono contenta del tempo - ha ammesso a fine gara la Scortechini - purtroppo in partenza sono scivolata e probabilmente questo ha comrpomesso il risultato".

Nei 150 misti individuali SM4, Efrem Morelli giunge settimo: 2:48.63 il tempo del lombardo. La vittoria è andata all'atleta della RPC Zhdanov (2:21.17), l'argento all'israeliano Dadaon (2:29.48), il bronzo al giapponese Suzuki (2:40.53).

"Non mollo e punto a Parigi 2024", ha promesso Morelli.