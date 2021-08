Scialpinismo: Attesa per l’edizione “zero” della SkyClimb Mezzalama by Dynafit

Mancano meno di 24 ore al via dell’edizione “zero” della SkyClimb Mezzalama by Dynafit, competizione a squadre che raggiungerà la vetta del Castore (4226slm) prima della lunga e spettacolare discesa verso il traguardo di Saint Jacques.

Un percorso tecnico e affascinante che ricalcherà in parte il tracciato del Trofeo Mezzalama in programma ad aprile del 2023. Il tracciato di gara, che in questi ultimi giorni è stato anche ricoperto da 15 centimetri di neve fresca, misura circa 25 chilometri con un dislivello positivo di 2533 metri.

La “SkyClimb Mezzalama by Dynafit” prenderà il via dalla frazione di Saint Jacques (Ayas) e porterà gli atleti sino ai 4226 metri di quota della vetta del Castore per poi scendere nuovamente a Saint Jacques passando per i Rifugi Quintino Sella, Ferraro e Guide Frachey.

Le squadre al via, dopo alcuni ritiri dell’ultima ora, saranno 62. Da segnalare la coppia internazionale del Dynafit Squad formata dal austriaco, campione dello scialpinismo, Jakob Hermann e dal forte corridore svizzero Pascal Egli. A battagliare con il team Dynafit, gli atleti di casa del Team Nortec Dennis Brunod e Alex Dejanaz. Insieme a loro proveranno a salire sul podio Andrea Protti e Nicola Calzolari (Dynafit - PC) e il Team Dynafit - La Sportiva di Daniele Felicetti e Filippo Beccari.

Tra le donne, saranno ai nastri di partenza le azzurre dello scialpinismo Mara Martini e Ilaria Veronese. Le medaglie d’oro della staffetta iridata degli ultimi mondiali di scialpinismo in Andorra, si dovranno difendere dagli attacchi del team Dynafit Trailheros della francese Laury Eloy e dalla spagnola Julia Garriga Ferrer. Anche le italiane Tatiana Locatelli e Claudia Stettler venderanno cara la pelle per salire sul podio di questa nuova realtà agonistica dello skyrunning in alta quota.

«Il percorso è in buone condizioni - ha raccontato la giuda alpina Adriano Favre - da giovedì mattina stiamo tracciarndo la parte in quota del percorso. La salita lungo la parete Ovest del Castore non presenta particolari problemi, infatti non abbiamo previsto l’uso di scale metalliche per superare i crepacci, ma attrezzeremo solo alcuni tratti con delle corde fisse per garantire la massima sicurezza agli atleti».

«La parte bassa del percorso - ha concluso Favre - sarà segnalata nella giornata di venerdì in modo definitivo. Inoltre proprio venerdì studieremo l’andamento delle previsioni meteo con il supporto del amico storico del Trofeo Mezzalama, Luca Mercalli (Società Meteorologica Italiana). Le giornate più perturbate dovrebbero essere oramai alle nostre spalle, ma in giornata avremo una situazione più chiara».

IL PERCORSO (25km circa; 2.533 mt D+)