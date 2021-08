TOKYO 2020: Day 2 pioggia di medaglie dal nuoto

Nuotatori italiani ancora una volta sugli scudi, con gli ori di Francesco Bocciardo nei 100 stile libero S5 e di Stefano Raimondi nei 100 rana SB9, gli argenti di Luigi Beggiato nei 100 stile libero S4, di Carlotta Gilli nei 100 dorso S13 e della staffetta 4x50 mixed stile libero, il bronzo di Monica Boggioni nei 100 stile libero S5.

La prima medaglia, in ordine di tempo, è arrivata da Francesco Bocciardo che, grazie al tempo di 1:09.56, ha bissato l'oro conquistato ieri nei 200 stile libero. Alle sue spalle si sono piazzati il cinese Lichao Wang (1:10.45) e il brasiliano Daniel Dias de Farias (1:10.80).

Subito dopo è arrivato il bronzo di Monica Boggioni nei 100 stile libero S5 femminile. La pavese ha portato a casa il secondo bronzo a questi Giochi nuotando in 1:22.43. L'oro è andato alla britannica Tully Kearney (1:14.39), l'argento alla cinese Li Zhang (1:17.80).

Primo podio a questi Giochi per Luigi Beggiato, secondo nei 100 metri S4. Il veneto ha fermato il crono sul 1:23.21, con 1.63 di ritardo dal vincitore della gara, il giapponese Takayuki Suzuki (1:21.58). Terzo posto per l'atleta della RPC Roman Zhdanov (1:26.59).

Ancora un primo posto per il team azzurro. Nella SB9, Stefano Raimondi ha trionfato nei 100 rana con il tempo di 1:05.35, davanti ai rappresentanti della RPC Artem Isaev (1:07.45) e Dimitri Bartasinskii (1:08.06).

"Ora ci credo, sul podio avevo i brividi - ha commentato a fine gara Raimondi - dietro a questa vittoria ci sono anni di sacrifici da parte mia e della mia famiglia e anche di molte persone che mi hanno sempre aiutato, senza trascurare il mio vecchio allenatore Giancarlo, che sento spesso e ha sempre buoni consigli".

"Voglio ringraziare anche la mia fidanzata, Giulia, spero che anche lei riesca a provare queste emozioni qui a Tokyo".

La quinta medaglia della giornata l'ha portata a casa Carlotta Gilli, che dopo l'oro di ieri ha ottenuto l'argento nei 100 dorso S13 (1:06.10). La piemontese è giunta alle spalle della statunitense Gia Pergolini (1:04.64) e davanti all'australiana Katja Dedekind (1:06.49).

La sesta e ultima medaglia l'ha conquistata la staffetta 4x50 mixed stile libero composta da Giulia Terzi, Arjola Trimi, Luigi Beggiato, Antonio Fantin, che hanno fermato il tempo sul 2:21.45, che vuol dire nuovo record europeo (il precedente di 2:22.40 stabilito ai Mondiali di Londra del 2019 apparteneva agli azzurri Arianna Talamona, Francesco Bocciardo, Arianna Talamona, Antonio Fantin). Oro e primato mondiale per la Cina composta da Zhou, Jia, Yao, Wang (2:15.49), bronzo per il Brasile di Tobera, Melone, Pereira, Suzigan.

Il bilancio delle prime due giornate di gare nelle parole del Direttore Tecnico del nuoto Riccardo Vernole: "Una giornata che ricorderemo a lungo, perché siamo riusciti a raddoppiare gli ori di Rio, arrivando a quota 4. Siamo a 11 medaglie complessive, un risultato che ci fa ben sperare di poter superare il numero di 13 medaglie conquistate agli ultimi Giochi".

"Dietro a tutti questi successi ci sono tanti valori, che sono quelli di tanti ragazzi e ragazze che si sacrificano giornalmente per allenarsi ad alto livello, che esprimono in ogni occasione tutta la loro passione, sia in ambito sportivo che in altri campi, come quello dello studio.

"Vorrei sottolineare l’oro di Stefano Raimondi, una promessa della FIN a livello giovanile - ha spiegato Vernole - dopo l’incidente sembrava che tutto si dovesse fermare, invece è entrato in gioco il movimento paralimpico. Dopo una incertezza iniziale, ha capito quanto era alto il livello della sua categoria e ha sposato in pieno questo nuovo progetto. Ha sognato una medaglia alle Paralimpiadi e oggi finalmente questo sogno è diventato una realtà".

Per quanto riguarda il tennistavolo, la prima azzurra a qualificarsi ai quarti è Giada Rossi. Nel Gruppo A di classe 1-2, la testa di serie numero 1, dopo aver sconfitto ieri per 3-1 l'argentina Maria Costanza Garrone (n. 10), oggi ha prevalso per 3-0 (11-7, 13-11, 11-7) sulla francese Isabelle Lafaye (n. 7).

A passare il turno nella classe 3 è Michele Brunelli, che ha avuto la meglio della messicana Edith Cigala Lopez in tre set (11-9, 11-3, 11-6). La capitana azzurra approda ai quarti di finale. Niente da fare, invece, per Mohamed Amine Kalem in classe 9, che dopo aver perso contro l'australiano Ma Lin 3-0 (11-4, 11-6, 11-9) è stato sconfitto per 3-2 (5-11, 11-8, 7-11, 11-9, 7-11) dal 21enne britannico Joshua Stacey (n. 12), che gli ha soffiato il secondo posto alle spalle di Ma Lin.

Due sconfitte all'esordio anche per Andrea Borgato e Federico Falco. Nel Gruppo C Borgato (n. 6 del seeding) era opposto all'ungherese Endre Major (n. 3), l'argento degli ultimi Europei del 2019, ed è stato battuto per 3-1 (6-11, 6-11, 11-7, 8-11). Nel Gruppo A Falco ha affrontato il coreano Joo Young Dae, argento a Rio 2016 e ai Mondiali del 2018, ed è stato superato per 3-0 (10-12, 7-11, 4-11).

Dopo Amine Kalem, anche Matteo Orsi non ha superato la fase di qualificazione del singolare ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020.

L'azzurro, testa di serie n. 16, si è giocato il passaggio del turno nel Gruppo A di classe 3 contro il polacco Maciej Nalepka (n. 14) ed è stato battuto per 3-1 (11-6, 8-11, 11-13, 3-11).

"Purtroppo sia per Matteo Orsi che per Amine Kalem il percorso ai Giochi Paralimpici di Tokyo 2020 termina qui - ha commentato il DT del tennistavolo Alessandro Arcigli - entrambi infatti si sono classificati terzi all’interno del loro girone, perdendo nella giornata di oggi la partita decisiva, rispettivamente con il polacco Nalepka (1-3) e con il britannico Stacey (2-3)".

"Sono invece arrivati due successi dalla componente femminile della squadra: Michela Brunelli in classe 3 ha sconfitto la messicana Lopez 3-0, classificandosi seconda nel girone, dietro solo ad Andela Muzinic; Giada Rossi in classe 1-2 si è imposta sulla francese Lafaye con un deciso 3-0, confermandosi prima nel girone a tre. Brunelli, passata direttamente ai quarti di finale domani alle 11.40 italiane incontrerà la coreana Lee, mentre Rossi li disputerà contro la brasiliana Da Silva Oliveira alle ore 5.20 italiane".

"Ma nella mattinata giapponese di domani (ore 2.40 italiane) andranno in scena altri tre incontri che riguardano ancora la fase a gironi e che saranno decisivi per l’ingresso nel tabellone eliminatorio - ha aggiunto Arcigli - in classe 1 Andrea Borgato affronterà l’americano Godfrey e Federico Falco l’argentino Eberhardt, mentre in classe 6 Matteo Parenzan se la vedrà con l’americano Seidenfeld".

Nella scherma, dopo l’esordio di ieri il programma è andato avanti oggi con gli assalti di spada maschile e femminile cat. A e B. Tre gli atleti italiani impegnati nelle prove odierne: Edoardo Giordan ed Emanuele Lambertini nella spada maschile cat. A e Rossana Pasquino nella spada femminile cat. B.

Il miglior piazzamento degli azzurri è stato quello di Emanuele Lambertini che ha prima superato il girone con 4 vittorie e 2 sconfitte e poi è approdato ai quarti. A questo punto si è trovato davanti al cinese Jianquan Tian, medaglia d’oro ai Giochi di Pechino 2008 e di bronzo a Rio 2016. L’assalto è stato condotto punto a punto dai due atleti, Lambertini era passato in vantaggio sull’11-10, poi però lo spadista cinese ha allungato fino al 14-12. Due stoccate di fila hanno riportato Lambertini in corsa per un posto in semifinale, ma il punto decisivo non è arrivato e il match si è concluso 15-14 in favore dell’avversario. Tian ha poi conquistato la medaglia di bronzo nella gara dominata dall'inglese Piers Gilliver, nuovo campione paralimpico.

Nella stessa gara era uscito invece nel tabellone dei 16 Edoardo Giordan che con 2 vittorie e 4 sconfitte aveva superato il girone, ma si è poi arreso al turno successivo al portacolori dell'Ucraina Artem Manko con il punteggio di 15-8.

Ucraina che è stata fatale anche per Rossana Pasquino nella prova di spada femminile categoria B: la beneventana è stata infatti sconfitta per 15-9 nel tabellone dei 16 da Olena Fedota.

Ottimo quinto posto di Federica Sileoni nell'Individual test del Grado V di equitazione .. La amazzone marchigiana in sella a Burberry ha ottenuto il punteggio di 69.04. La vittoria è andata alla belga Michele George (76.52), secondo e terzo posto, rispettivamente, per la tedesca Regine Mispelkamp (73.19) e per l'atleta della RPC Natalia Martianova (71.40).

“Sono felicissima – ha commentato raggiante Federica Sileoni in zona mista – perché partire per prima non è mai facile, ma sono riuscita a controllare la tensione. "Burberry – ha aggiunto – si è comportata benissimo; è una grande cavalla. Adesso penso a fare il tifo per le mie compagne di gara”.