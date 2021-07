Skiroll: Gli Amici di Verrayes in Bella evidenza

Le vittorie sono andate a GianMarco Gatti (Sc Valle Anzasca) e a Paola Beri (Nordic Ski). Nell’assoluta maschile Gatti ha vinto nel tempo di 26:35.4, 2° è giunto l’atleta del Comitato AOC Samuele Giraudo (Sc Valle Stura) a 1’48″8 e a completare il podio Andrea Gastaldi (Sc Valle Pesio), staccato di 2’18″3.

Nell’assoluta femminile netto il dominio di Paola Beri, 2a la valdostana Giulia Leonardo (Sc Amis de Verrayes) a 4:01.9 e 3a Silvia Pedretti (Robinson Team) a 6:08.3. Nelle mass start tra le under 16 successo per Flavia Epis (Sc Ubi Banca Goggi) e tra i maschi Gabriele Leone (Sc Amis de Verrayes), negli under 14 hanno la vittoria è andata ad Aurora Invernizzi (Nordic Ski) e Carlo Mariani (Pol. Team Brianza). Negli under 12 vittoria per Martina Piantoni (Ubi Banca Goggi) e Stefano Vittone (Sc Valle Anzasca) ed infine vittorie di Alessandro Papa (Sci Nordico Bismantova) nella gara under 10 maschile.

Il prossimo weekend ultima prova di Coppa Italia prima della pausa del mese di agosto con la prova di Pavullo che prevede una sprint ed una prova individuale in tecnica libera.

