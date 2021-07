Trail: In 30 alla prima tappa del Tor d’Antan, tra Sarre e Aymavilles le emozioni della scoperta un passo dietro l’altro

L’invito lanciato dall’Asd Team 3 Gambe in spalla hacolto nel segno con i protagonisti, giovani e meno giovani interessati da diversetipologie di disabilità (non vedenti e soggetti con disabilità motorie ed intellettive), che hanno animato la giornata inaugurale dell’iniziativa imperniata sul concetto di turismo di inclusione: progetto sostenuto dal Consiglio regionale della Valle d’Aosta.

Una carovana arancione, il colore delle maglie ufficiali dell’iniziativa, dopo la partenzadalla base vita dell’Hotel des Roses di Villeneuve, ha intrapreso la lenta marcia suisentieri delle basse vie sotto gli occhi delle guide e degli accompagnatori normodotatiche si sono uniti numerosi alla passeggiata.

Una giornata ricca di emozioni per iprotagonisti che hanno potuto condividerle con un ospite speciale: Gloriana Pellissier,la portacolori del Centro Sportivo Esercito campionessa di scialpinismo e skyrunning è stata infatti la madrina della prima tappa. Oltre a condividere con gli altri ognisingolo passo del percorso è stata tra le protagoniste del momento ludico sportivo acui hanno partecipato tutti: il tiro con l’arco.

Esperienza nuovissima per i partecipantiche, sotto le indicazioni precise degli istruttori, hanno potuto provare l’ebrezza discoccare una freccia e vederla andare a bersaglio: una grande gioia nella speranza chesi possa trasformare in futuro in una passione e regalare così nuovi stimoli positivi.Domani Tor d’Antan entrerà nel vivo con la seconda tappa che porterà i partecipantilungo i sentieri che collegano Saint-Marcel a Fénis. Partenza alle ore 9:30 dall’Hoteldes Roses di Villeneuve.