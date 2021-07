Bocce: La Bassa Valle campione d'Italia under 18

A Cussignacco, in provincia di Udine, si è disputata a final eight scudetto Under 18. Non era presente, tra le otto formazioni che puntavano a vincere il titolo italiano di società, la squadra campione uscente dell’Andora, team ligure che, nel 2020, mise fine all’egemonia aostana della Bassa Valle, reduce dalla vittoria di due scudetti consecutivi.

Ma la Bassa Valle siè prontamente ripreso il titolo tricolore con una combatutissima semifinale contro la Noventa. In finale ha battuto i cuneesi della Benettese.

A prender parte alla kermesse tricolore in terra friulana erano le venete Noventa, Saranese, Quadrifoglio Fagagna, le piemontesi Pro Valfenera, Auxilium Saluzzo, Beinettese, le liguri La Boccia Savona e l’aostana Bassa Valle. Il direttore è stato sarà Eros Del Bianco.