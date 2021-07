Skiroll: Becchis mette il primo sigillo in Coppa del mondo nella sprint di Banska Bystrica. Borettaz prima fra le junior

Canto degli italiani risuona nella piazza principale di Banska Bystrica (Slovacchia) e sventola il tricolore sulla prima gara di Coppa del mondo, grazie alle vittorie di Emanuele Becchis, nella categoria senior maschile e Sabrina Borettaz, junior femminile. La buona stella si vede fin dalle qualifiche con Emanuele Becchis (sci club Alpi Marittime) che segna il secondo tempo, dietro al norvegese Joistein Olafsen, terzo tempo per l’intramontabile Alessio Berlanda e 4° Michele Valerio, rivelazione di questo inizio stagione.

Borettaz (Amis de Verrayes) fa il miglior tempo nella juniores femminile e Anna Bolzan è terza nella categoria seniores dietro a Prochazkova e Somskar. Nella categoria junior maschile Artusi è 5° e Munari 6°.

Nelle fasi finali Emanuele Becchis ha battuto prima il campione del mondo Ragnar Bragvin Andresen (NOR) e poi in semifinale il compagno di squadra Alessio Berlanda che ha poi chiuso al 4° posto. Nella finale Emanuele ha prevalso sul lettone Raimo Vigants che aveva avuto la meglio sul norvegese Olafsen caduto in partenza. Tra le senior femminili vittoria della svedese Linn Soemskar sulla slovacca Alena Prochazkova, 4a Anna Bolzan (Sci club Orsago).

Negli junior maschi buon riscatto di Riccardo Munari che ha prima battuto il lettone Kaparkalejs autore del terzo tempo e poi in semifinale ha battuto lo slovacco Cenek secondo tempo in qualifica. In finale ha dovuto arrendersi allo strapotere del russo Makarov miglior tempo in qualifica. Sabrina Borettaz al suo esordio in Coppa del mondo è andata a vincere dopo aver registrato il miglior tempo.