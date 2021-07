Skiroll: Sabrina Borettaz a Banska Bystrica

Sarà la località slovacca di Banska Bystrica ad ospitare la tappa d’apertura della Coppa del mondo di skiroll. Tre giorni di gare, a cominciare da venerdì 23 luglio con le sprint e le sprint junior, maschili e femminili, per proseguire il 24 con con la 10 e la 15 skating mass start, sia per i senior che per gli junior, e concludere poi con le 10 km a tecnica classica mass start uphill, sempre per entrambe le categorie.

Un week end denso di appuntamenti che vedrà la squadra italiana schierata in forze.

Il direttore tecnico Michel Rainer ha infatti convocato sia la squadra di Coppa del mondo, sia i Giovani e gli Osservati, per un totale di 16 atleti.

Si tratta di: Jacopo Giardina, Matteo Tanel, Michael Galassi, Michele Valerio, Riccardo Masiero, Francesco ed Emanuele Becchis, Luca Curti, Sabrina Borettaz, Elisa Sordello, Laura Mortagna, Anna Bolzan, Aksel Artusi, Giovanni Lorenzetti, Riccardo Munari e Alessio Berlanda.