Bocce: Mattia Falconieri campione italiano under 18

Mattia Falconieri (atleta del Club Giovani Azzurri) della Bassa Valle Pont-Saint-Martin è il neo-campione d’Italia dell’Individuale Under 18. Il giocatore aostano ha sconfitto, in finalissima, per 10-2 il compagno di squadra Matteo Golfetto.

Niccolò Torello del G.S. La Boccia Savona ha vinto la competizione tricolore nell’Individuale Under 15. Battuto nella finalissima, per 8-7, Diego Verganti della società La Perosina.

La veneta Martina Bordin della Bocciofila Pederobba è la campionessa italiana dell’Individuale Under 18 femminile. In finale ko, per 13-5, Cristina Budai del Buttrio.

Nella kermesse tricolore a coppie, a vincere due binomi dell’astigiana Pro Valfenera: gli Under 18 Patrick Artusio e Samuele Artusio (battuti in finale per 13-5 Matteo Bardella e Christian Iaboni della Beinettese), e gli Under 15 Gianluca Bortoli – Luca Vercelli dopo aver superato in finalissima, per 7-2, il duo della Borgonese, composto da Matteo Macario e Stefano Versino.

Competizione dai numeri importanti con 96 atleti impegnati: 51 Under 18, 42 Under 15 e tre Under 12, quest’ultimi inseriti in tre formazioni di coppia U15.

Per la FIB presenti, nel fine settimana, i consiglieri federali Maurizio Andreoli (responsabile dell’Attività Sportiva Giovanile) e Orietta Calonego.

“Noventa di Piave ha inaugurato i fine settimana dedicati ai giovani atleti della specialità Volo, su cui c’è grande attenzione perché i ragazzi rappresentano il futuro del nostro movimento – il commento del presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Dopo i cinque titoli italiani assegnati in Veneto, infatti, al via le finali a squadre. Gli Under 18 si ritroveranno a Cussignacco, il 24 e 25 luglio, per la final eight scudetto; gli Under 15, invece, scenderanno nuovamente in campo il 7 e 8 agosto, a Centallo, per l’assegnazione del titolo italiano a squadre”.

“I miei complimenti vanno ai nuovi campioni d’Italia – ha proseguito De Sanctis – I cinque titoli italiani sono andati ad atleti di quattro regioni diverse: Valle d’Aosta, Piemonte, Veneto e Liguria. Segno questo che le società del Volo, al Nord-Italia, stanno lavorando bene e tra i ragazzi sussiste un certo equilibrio, in alcuni casi livellato verso l’alto”.

“L’auspicio per il futuro – non mi stancherò mai di ripeterlo – è quello che tutti in tutti i territori si lavori affinché si pratichino tutte le specialità”, ha concluso il presidente della FIB.