Bocce: Serie A, a Loano si assegna lo scudetto

BRB Ivrea, La Perosina Boulenciel, CRC Gaglianico (campione in carica) e Noventa di Piave sono le quattro squadre che, sabato 10 e domenica 11 luglio 2021, sulle corsie di gioco della Loanese, cercheranno di iscrivere il proprio nome nell’albo d’oro della serie A maschile della specialità Volo.

Il fine settimana tricolore di Loano inizierà alle 14 di sabato 10 luglio. Si sfideranno, da un lato, la BRB (prima al termine della regular season) contro Noventa (quarta e finalista dell’edizione 2020); dall’altro, La Perosina (seconda in campionato) col Gaglianico (terza classificata della stagione regolare).

La finalissima è in programma alle ore 9,00 di domenica 11 luglio 2021 e sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della FIB e sul canale Youtube federale.

“Proseguono i weekend tricolori della Federazione Italiana Bocce – ha affermato il presidente federale Marco Giunio De Sanctis – A Loano sarà la volta dello scudetto del Volo maschile, specialità che aveva già visto l’assegnazione del titolo femminile alla Forti Sani al termine del fine settimana di Noventa di Piave”.

“Vedremo all’opera alcuni tra i migliori atleti in una bella location e in un territorio che già freme per l’importante appuntamento iridato, in programma a ottobre ad Alassio”, ha sottolineato De Sanctis.

Il presidente della FIB approfitterà di questo importante evento per trascorrere il fine settimana nel territorio savonese, al fine di presenziare almeno in parte alla fase finale del massimo evento nazionale a squadre del Volo e incontrare i componenti del COLBA (Comitato Organizzatore Locale Bocce Alassio) per mettere a punto l’organizzazione del Mondiale, evento su cui c’è grande attesa nel movimento boccistico e che sarà trasmesso in diretta su Raisport. Ad Alassio saranno assegnati otto titoli mondiali: cinque femminili, la coppia mista (che si disputa per la prima volta) e due maschili.

“La FIB è al fianco dell’organizzazione del Mondiale, per questo motivo approfitterò dell’occasione per incontrare gli organizzatori locali a tre mesi dall’importante manifestazione – ha concluso De Sanctis – La kermesse di Alassio rappresenta un rilancio importante per la nostra Federazione e una grande soddisfazione per l’intero movimento boccistico”.

