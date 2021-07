Skiroll: Giulia Leonardo e Sabrina Borettaz (Amis de Verrayes) regine di categoria

Si conclude il weekend ligure con la prova mass start in salita in tecnica classica, partenza da Cicagna e arrivo a Lorsica. Evento organizzato dallo sci club Santo Stefano d’Aveto in collaborazione con il Comitato Fisi Liguria capitanato dal presidente Michele Torini. La mass start in tecnica classica è stata vinta da Matteo Tanel (Robinson ski Team) che ha percorso i 6.7 km nel tempo di 20:29.6, secondo Michael Galassi (Sci club Orsago) staccato di 1.7, terzo Luca Curti (Sci Club Orsago) a 11.8.

Nell’assoluta femminile netto successo per Elisa Sordello (Sci Club Alpi Marittime) che ha fermato il cronometro a 25:45.5, seconda Paola Beri (Nordik ski team) staccata di 1:25.4 e 3a Elisa Rossato (Us Carisolo) a 2:38.7. Le altre categorie sono state vinte da: Giulia Leonardo (Amis de Verrayes) U18 F, Sabrina Borettaz (Amis de Verrayes) U20 F, Paola Beri (Nordik ski) Master F2, Annalisa Bertocco (Sc Valdobbiadene) Master F3-F4, Giovanni Lorenzetti (Us Carisolo) Juniores, Roberto Capanni (Sci Nordico Bismantova) Master M2, Giuseppe Gervasoni (Ubi Banca Goggi) Master M3, Guido Masiero (Sci club Valdobbiadene) Master M4, Vincenzo La Camera (Nordico Serravalle Scrivia) Master M5, Stefano Epis (Ubi Banca Goggi) Under 16 M, Maria Invernizzi (Nordick ski) Under 16 F, Oscar Gianola (Nordik Ski) Under 14 M, Aurora Invernizzi (Nordik Ski) Under 14 F e Martina Agostinetto (Sc Montebelluna) Under 12 F.

Elisa Sordello e Matteo Tanel sono attualmente i due leader provvisori della Coppa Italia Cascina Bianca.

Il prossimo appuntamente per lo skiroll nazionale è previsto per sabato 17 luglio con l’assegnazione del titolo italiano assoluto in tecnica classica a Bosco Chiesanuova.