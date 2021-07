Atletica paralimpica, Assoluti di Concesio: sfida Caironi-Sabatini-Contrafatto nei 100, Legnante al rientro in gara

A darsi battaglia in pista ed in pedana per la conquista dei titoli tricolori saranno 170 atleti di 42 società sportive provenienti da tutta Italia. L’appuntamento di Concesio sarà importante non solo per salire sul podio della rassegna nazionale outdoor, ma servirà anche per definire la squadra che rappresenterà l’Italia alle prossime Paralimpiadi di Tokyo di agosto.

Il banco di prova sarà valido per tutti i convocati ai recenti Europei di Bydgoszcz dove la Nazionale azzurra si è ben comportata, portando a casa 10 medaglie (2 ori, 1 argento, 7 bronzi).

A trascinare l’Italia ci aveva pensato Martina Caironi (Fiamme Gialle) che sarà presente agli Assoluti. Sono state sue le uniche due medaglie d’oro europee conquistate nei 100 e lungo T63, e sempre suo è il record del mondo di salto ritoccato prima in Polonia (5,06) e poi a Nembro (5,19). Nella velocità questa volta però incontrerà le altre due sfidanti azzurre, la primatista mondiale in carica Ambra Sabatini (Fiamme Gialle) e Monica Contrafatto (Studentesca Rieti Milardi), in una gara che farà da anteprima ai Giochi giapponesi. Tutte e tre le sprinter escono da primati personali assolutamente di rilievo (Caironi 14.63 a Nizza, Ambra Sabatini 14.59 a Dubai, Monica Contrafatto 14.97 a Rieti), e quindi sarà certamente battaglia al traguardo per appropriarsi del titolo italiano.



A Concesio la pluricampionessa Assunta Legnante (Anthropos Civitanova) ritornerà a sentire l’atmosfera di una gara dopo i lunghi mesi di riabilitazione seguiti all’intervento al tendine di Achille dello scorso ottobre. La lanciatrice non vedente F11 si cimenterà sia nel getto del peso, di cui è protagonista indiscussa nello scenario internazionale dalle Paralimpiadi di Londra in poi, che nel lancio del disco con l’exploit della medaglia d’oro ai Mondiali del 2019.



Nelle stesse specialità F11 a livello maschile c’è Oney Tapia (Fiamme Azzurre), argento paralimpico e mondiale nel disco e campione continentale nel peso, a caccia di una prestazione rassicurante pre-Tokyo. Nei lanci attenzione speciale per Nicky Russo (Atletica Virtus Lucca) capace in pochi mesi di arrivare al bronzo continentale nel peso F35, Lorenzo Tonetto (Trionfo Ligure), che in un mese ha migliorato due volte il record assoluto del disco F64 (48,64) e Giuseppe Campoccio (Paralimpico Difesa), quinto all’Europeo nel peso F34.



I 100 metri regaleranno nuove soddisfazioni ai neomedagliati di Bydgoszcz, i bronzi T63 Alessandro Ossola (Fiamme Azzurre) e T64 Riccardo Cotilli (Sempione 82) che questa volta se la dovrà vedere con Maxcel Amo Manu, il nuovo talento emerso nelle fila della Francesco Francia. Il giro di pista T47 schiera il compagno di squadra Riccardo Bagaini, rinfrancato dal terzo posto in Polonia e dai due primati italiani consecutivi nella specialità sub-51 (50.56).



Il salto in lungo maschile si presenta con ben quattro degli Azzurri nelle varie categorie: tra i T44-64 figurano il bronzo Marco Cicchetti (Fiamme Azzurre) atterrato a 6,72 a Bydgoszcz, il sempreverde Roberto La Barbera (Pegaso) e il saltatore emergente Irbin Vicco, reduce dal recente PB di 6.18. Marco Pentagoni (Dilettantistica Novara) dovrà invece superare le incertezze dell’ultimo periodo derivanti dal lungo infortunio, per ritrovare la forma e puntare a misure interessanti per la sua categoria T63.



Tra le donne il nome da seguire è quello di Arjola Dedaj (Non Vedenti Milano), in lizza per cercare di migliorare il 4,49 dell’Europeo, specialità in cui ha vinto il bronzo. L’atleta italo-albanese sarà presente anche nei 100 dove ha conquistato l’argento insieme alla guida Andrea Rigobello. Torna in pedana la saltatrice T37 Francesca Cipelli (Veneto Special Sport), impegnata a riprendere il lavoro interrotto prima dell’infortunio al piede che l’ha obbligata a saltare la rassegna continentale.

Nella velocità femminile arrivano test importanti anche per la pluridecorata azzurra Oxana Corso (Fiamme Gialle), argento e bronzo rispettivamente nei 100 e 200 T35 all’ultimo Mondiale, e per l’atleta transgender Valentina Petrillo (Omero Bergamo) a caccia del tris di medaglie tricolori tra le ipovedenti T13 dopo il quinto posto a Bydgoszcz e il record italiano nei 400 (59.77). Contro di lei, per UniCredit FISPES Academy, correranno la compagna di squadra Margherita Paciolla e Alice Maule (Alpini Vicenza).

Alla presentazione degli Assoluti di questa mattina il Presidente FISPES Sandrino Porru ha dichiarato: “La felicità più grande è quella di vedere tutta l’atletica paralimpica riunita nel suo naturale habitat: il campo di gara. Già questo è un importantissimo risultato dopo l’esperienza drammatica del lungo lockdown che la pandemia ci ha imposto. Nonostante siano rimasti a casa parte dei nostri atleti top level per una precisa scelta tecnica, sono particolarmente felice di celebrare con questo campionato i risultati eccellenti che la squadra azzurra ha conseguito all’Europeo, a dimostrazione di quanto l’atletica paralimpica italiana stia crescendo in tutti i suoi settori: giovanili, Academy e Club Azzurro.

Guardiamo quindi con fiducia agli imminenti Giochi di Tokyo, nutrendo ancora qualche speranza per ottenere ulteriori slot e costruire una rappresentativa più ampia, nella consapevolezza che questo numero non sarà mai congruo rispetto a tutti gli atleti che meriterebbero di partecipare a questo straordinario palcoscenico paralimpico. Chi avrà la possibilità di vivere questi Campionati potrà ammirare le gesta di una nutrita compagine di altissimo livello, oltre che percepire l’importante trend di crescita di un movimento sempre più giovane e capace di dare impulso alla grande attività di promozione che la FISPES sta mettendo in campo con decisione e professionalità.

Per tutto questo voglio ringraziare la grande famiglia FISPES, dai dirigenti delle società affiliate, allo staff tecnico nazionale, alla struttura amministrativa capitanata dal Segretario Generale Arianna Mainardi, al Consiglio Federale e tutti i nostri Compagni di Viaggio che sostengono i nostri progetti. Ma il mio ringraziamento più grande va a tutti gli atleti che continuano a meravigliarci con le loro grandi imprese sportive che ci permetteranno di conquistare importanti medaglie paralimpiche, accendendo i cuori di tante persone con disabilità con la voglia di avvicinarsi allo sport paralimpico. Sono sicuro che, dopo le Paralimpiadi, i numeri dei nostri tesserati continueranno a crescere anche perché la speranza di questi nuovi ragazzi sarà alimentata dalla straripante testimonianza dei nostri atleti che ancor prima di essere campioni nello sport, lo sono nella vita”.