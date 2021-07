Ciclismo: ecco gli azzurri convocati per i Giochi Paralimpici di Tokyo AddThis Sharing Buttons Share to Facebook Share to TwitterShare to E-mailShare to Pinterest

La lista dei convocati è stata ufficializzata lunedì 28 giugno presso la sede del CONI di Milano, alla presenza del presidente FCI Cordiano Dagnoni, del Team Manager delle Nazionali Roberto Amadio e dei Tecnici Davide Cassani, Edoardo Salvoldi, Marco Villa, Mario Valentini, Mirko Celestino e Tommaso Lupi.

Per il settore paralimpico sono stati convocati, in campo maschile, Paolo Addesi, Fabio Anobile, Paolo Cecchetto, Diego Colombari, Fabrizio Cornegliani, Giorgio Farroni, Luca Mazzone, Federico Mestroni, Michele Pittacolo e Andrea Tarlao. In ambito femminile, a Tokyo ci saranno Katia Aere, Eleonora Mele, Francesca Porcellato, Ana Maria Vitelaru.

"Abbiamo ottenuti 8 pass per gli uomini e 3 per le donne – ha spiegato Mario Valentini -. ora speriamo di poterne ottenere altri 3 in base alla disponibilità degli organizzatori.”