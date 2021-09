Calcio: Targa commemorativa al Montfleury di Aosta dedicata all'arbitro Loris Azzaro

Nell’area dei campi di calcio di località Montfleury, ad Aosta, in prossimità dei locali adibiti agli spogliatoi arbitrali, sabato 26 giugno alle ore 11 si terrà la cerimonia di scoprimento di una targa commemorativa in onore di Loris Azzaro, arbitro aostano venticinquenne deceduto prematuramente in un tragico incidente il 15 febbraio 2020.

L’iniziativa dell’Amministrazione comunale fa seguito alla richiesta pervenuta da parte dell’Associazione Italiana Arbitri – Sezione di Aosta per ricordare la figura di Loris Azzaro che, nonostante la giovane età, si era già contraddistinto nel panorama valdostano e nazionale per le sue doti e competenze nell’ambito dell’arbitraggio relativo alla disciplina del calcio, arrivando a ricoprire ruoli d'indubbio prestigio e valorizzando in tal modo anche la Valle d’Aosta e il suo capoluogo quale regione di provenienza di tanti talenti sportivi.

Alla cerimonia prenderanno parte, oltre alle massime Autorità comunali e ai familiari di Loris Azzaro, anche i vertici del mondo arbitrale regionale, interregionale e nazionale: la presidente della sezione di Aosta dell’Associazione Italiana Arbitri-AIA, Sara Lucia; il presidente del Comitato regionale arbitri Piemonte e Valle d’Aosta, Luigi Stella; i componenti del Comitato nazionale dell’AIA, Alberto Zaroli e Antonio Zappi e il presidente nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, Alfredo Trentalange.