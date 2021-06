Spada: Ancora una convocazione in nazionale per la campionessa piemontese

Un'altra avventura mondiale per Consuelo Nora. L'espertissima e titolatissima atleta paralimpica piemontese, undici volte campionessa italiana e campionessa del mondo in carica di spada femminile categoria C, vestirà ancora una volta la divisa azzurra ai Campionati del Mondo Paralimpici che si disputeranno a Varsavia il 5 e 6 luglio e coinvolgeranno quelle specialità rimaste escluse dal programma dei Giochi Paralimpici di Tokyo (le categorie C di spada e fioretto e le prove a squadre di sciabola).

Consuelo Nora, atleta della società Lame Rotanti dove si allena col maestro Andrea Pontillo, ha un lunghissimo curriculum internazionale e una bacheca già piuttosto ricca, fatta di tre bronzi (due nel fioretto e uno nella spada) e un oro (nella spada, a Cheoungju 2019). È stata anche due volte vicecampionessa europea (nel fioretto a Casale Monferrato 2016 e nella spada a Terni 2018) e altrettante volte medaglia di bronzo continentale. Partirà per Varsavia per disputare le gare di fioretto e spada andando ancora una volta alla caccia del podio.

CAMPIONATI MONDIALI PARALIMPICI - DELEGAZIONE ITALIANA - Varsavia, 5-6 luglio 2021

PROGRAMMA GARE

Lunedì 5 luglio

Sciabola maschile a squadre

Spada maschile cat. C

Spada femminile cat. C



Martedì 6 luglio

Sciabola femminile a squadre

Fioretto maschile cat. C

Fioretto femminile cat. C