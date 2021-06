Trail: L'Asd Team 3 Gambe in spalla rilancia con Tor d'Antan e Tor in Gamba

Dopo l'edizione zero del Tor in Gamba, si presenta all’estate 2021 con due diverse iniziative, entrambe nel segno dell'inclusione sociale dei soggetti disabili attraverso lo sport.

Si partirà con il Tor d'Antan (dal 26 luglio al 1° agosto), il progetto itinerante aperto alle diverse tipologie di disabilità, che consentirà ai partecipanti di scoprire i sentieri e le località più suggestive della Valle d'Aosta e al contempo, di poter praticare attività ludico-sportiva parallele cimentandosi con diverse discipline, tra le quali handbike, rafting e tiro con l'arco.

Tra le tappe principali del Tor d'Antan, tra sentieri e castelli, figurano Sarre, Aymavilles, Fénis, Chatillon, Pont-Saint-Martin, Bard, Quart e Aosta mentre il gran finale (a sorpresa) è previsto il 1° agosto a Courmayeur.

“Il progetto Tor d'Antan punta a coinvolgere quanto più possibile, tutti quei soggetti con diverse disabilità. Spronarli a uscire di casa, a scoprire il territorio e a vivere nuove esperienze – spiegano dal direttivo dell'Asd Team 3 Gambe in spalla -. L'auspicio è quello che questo progetto possa crescere negli anni e coinvolgere sempre più persone”.

Sarà diverso lo spirito del Tor in Gamba che, dopo l'edizione zero del 2020, cambia volto e si trasforma in un evento agonistico. La formula è quella delle staffette impegnate sulle Alte vie della Valle d'Aosta con partenza e arrivo a Courmayeur dal 28 agosto al 4 settembre. Amputati, ma anche sportivi con diverse altre tipologie di disabilità, ripercorreranno le 24 tappe sui sentieri della Valle d'Aosta per un totale di 330 chilometri in semi-autonomia e sotto tracciatura del sistema di localizzazione Gps che ogni squadra avrà in dotazione.

“Abbiamo aperto alla partecipazione anche ad alcune categorie per normodotati che sveleremo più avanti – rivela il direttivo dell'Associazione -. Quest'anno Tor in Gamba cambia volto anche se, a causa delle limitazioni imposte dalla pandemia, sarà l'edizione zero della versione competitiva. Abbiamo già degli elementi di novità per il prossimo anno che potranno rendere questo evento ancora più di richiamo internazionale”.

Tor d'Antan e Tor in gamba potranno essere seguiti sulle pagine ufficiali Instagram e Facebook, grazie a contributi ed aggiornamenti in tempo reale.

I nuovi progetti dell'Asd Team 3 Gambe in spalla, hanno ricevuto il sostegno di enti ed istituzioni locali: i patrocini del Comitato italiano paralimpico, del Consiglio regionale della Valle d'Aosta e della sede regionale dell'Inail. Gli ultimi dettagli dei due eventi saranno svelati durante due distinte conferenze stampa alla presenza del direttivo dell'Asd Team 3 Gambe in spalla e dei rappresentanti delle istituzioni che sostengono il progetto.

Programma Tor d'Antan dal 26 luglio al 1° agosto

1° giorno: Sarre – Aymavilles

2° giorno: Saint -Marcel-Fénis

3° giorno: Ussel – Chatillon

4° giorno: Pont-Saint-Martin – Bard

5° giorno: Quart – Aosta

6° giorno: Courmayeur – Festa finale

Attività ludico sportive parallele:

•handbike

•rafting

•tiro con l'arco

•visita al Forte di Bard

•visita a cantina vinicola

•altre iniziative opzionali.