Bocce: A Grosso-Carlini la sperimentale mista

Si è consumata a Pinerolo, con l'ospitalità del Veloce Club e la direzione arbitrale di Giuseppe Barbera, una gara sperimentale a coppie miste che ha visto il successo del tandem composto da Daniele Grosso e Francesca Carlini, in campo per i colori della Borgonese. Nel match conclusivo è caduta la coppia dell'Almesina, con Roberto Doria e Marzia Minoja (11-1 il punteggio finale). Si sono fermate in semifinale la Marenese di Davide Manolino – Gaia Falconieri (7-13 contro Doria), e l'altra Almesina di Enrico Barbero-Maria Giardo (12-13 contro Grosso).