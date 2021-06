CI Skiroll: Sabrina Borettaz argento Giovani nella Mass start di Rieti

Due giorni di ottime prestazioni, ieri e oggi, offerte dai portacolori dello Sc Amis de Verrayes, impegnati nella Sprint valida per la Coppa Italia, e la Mass start, che assegnava i titoli tricolori Assoluti e Giovani, scudetto sfiorato da Sabrina Borettaz, fuori dal podio per una manciata di secondi nella classifica assoluta, ma medaglia d’argento nella categoria Giovani.

Negli Allievi, seconda giornata di Coppa Italia, sul podio Lothar Bianquin e Gabriele Leone. Titolo Senior/Giovani Mass start in tecnica libera, oggi, a Rieti, e vittoria sugli 11 km femminile della cuneese Elisa Sordello (28’12”6) a precedere Laura Mortagna (29’22”3; prima Giovani) e Anna Bolzan (29’27”9). Quarta, a dieci secondi dal podio e argento Giovani, Sabrina Borettaz (29’38”5). Ottava posizione a Giulia Leonardo (31’24”9). Al maschile, scudetto al cuneese Emanuele Becchis (38’30”6; 19 km); non ha concluso Nicola Zanon. Negli Under 16 / Children, Coppa Italia, piazze d’onore a Lothar Bianquin (34’34”2) e Gabriele Leone (25’52”0), nella gara vinta dal laziale Tommaso Tozzi (22’50”5). Negli Under 14 / Ragazzi, vittoria di Vincent Pession (10’47”2).

È ripartita, ieri, da Amatrice (Rieti), la Coppa Italia di Skiroll, con la disputa della Sprint a tecnica libera, e subito brillante protagonista è stata Sabrina Borettaz, che ha concluso al secondo posto alle spalle di Anna Bolzan (Sc Orsago); 9° Giulia Leonardo. Al maschile, successo di Emanuele Becchis (Alpi Marittime); 16° Nicola Zanon. Nei Children maschile, vittoria di Gabriele Leone e terza posizione di Lothar Bianquin, con piazza d’onore del laziale Tommaso Tozzi; 5° Vincent Pession, tutti atleti tesserati per lo Sc Amis de Verrayes.

CdM Sci alpino

I due gruppi, 1 e 2, della Coppa del Mondo di Sci alpino maschile – discipline veloci – saranno impegnati, questa settimana, in un allenamento atletico al Centro di preparazione Olimpica di Formia (Latina). Tra i convocati ci sono Gugliemo Bosca, Matteo Marsaglia, Nicolò Molteni (Cse). Oggi e domani, test atletici per il gruppo 2 di Coppa del Mondo femminile – discipline tecniche – allo Sport Service Mapei di Olgiate Olona (Varese), atlete che proseguiranno, fino al 21 giugno, per un periodo di preparazione atletica, a Formia. Tra le convocate Sophie Mathiou (Cs Carabinieri) e Anita Gulli (Cse).