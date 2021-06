Bocce: Serie A femminile, è calato il sipario sulla qualifica Bassa Valle fuori play off

L'ultima giornata del massimo campionato femminile ha confermato le posizioni della classifica, consolidando i punteggi di Forti Sani e Borgonese, ed ammettendo alla lotta dei playoff la friulana Buttrio, favorita sia dalla mancata presentazione dell'Auxilium Saluzzo, che dalla miglior situazione nello scontro diretto con la valdostana Bassa Valle. A parità di punteggio, i due risultati (18-7 per Buttrio, 14-11 per Bassa Valle) premiano il team di Caterina Venturini. Pertanto gli abbinamenti delle semifinali metteranno difronte Marenese e Buttrio, Forti Sani e Borgonese. Quest'ultima ha affrontato con piglio deciso il confronto con le valligiane di Andrea Peaquin, passando a condurre per 8-0, grazie ai successi di Depetris nel combinato, le soliste Perotto e Camilla, e la coppia ligure Carlini-Ziliotto.

Il vantaggio è ulteriormente lievitato sotto i colpi delle staffettiste Traversa-Depetris (40 a 31 su Natalie e Gaia Gamba), di Camilla e Carlini nel doppio tiro di precisione, e ancora con Traversa, a segno per 39-33 nel progressivo contro Gaia Gamba. A quel punto si è giocato per l'orgoglio. Anche le fossanesi della Forti Sani sono partite lancia in resta contro la Marenese (7-1 per mano di Mandola, Gerbaudo, Avveduto e pari di Falconieri-Pautassi con Basei-Giozzet). Le venete di Franco Buosi hanno cercato di rientrare in carreggiata nella fase centrale, ma sono riuscite a strappare solo cinque punti (con un superbo 29 di Setti nella precisione e Rebora nel progressivo). Per le padrone di casa il successo si è arrotondato sotto i colpi di Avveduto-Cavaglià, Gerbaudo-Pautassi e Mandola.

Risultati e classifica

Serie AF (10^ g.) : Borgonese – Bassa Valle 21-3, Buttrio – Auxilium Saluzzo 24-0 (non disputata per rinuncia dell'Auxilium) , Forti Sani – Marenese 17-8. ( Marenese 16, Forti Sani 14, Borgonese 12, Buttrio e Bassa Valle 8, Auxilium -3).