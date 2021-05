Calcio integrato: Torino campione d’Italia di Calcio a 7

Le sfide incrociate tra i tre club protagonisti della rassegna nazionale di questa stagione hanno incoronato a sorpresa il Torino FD come campione d’Italia 2021. La formazione piemontese ruba lo scettro al Calcio Veneto FD proprio all’ultima partita utile.

Il torneo inizia con un pareggio a reti inviolate tra FC Contesse e Torino FD che in campo si studiano molto e concretizzano poco. Le partite del sabato cominciano con un match che regala emozioni, con il Torino a caccia di punti e i detentori del titolo italiano 2020 che passano subito in vantaggio sul 2-0, riacciuffati da un gol per il 2-1 finale.

Continua poi il dominio della squadra veneta sul Contesse con un sonoro 3-0 e la testa della classifica parziale, a punteggio pieno, a chiusura del girone di andata.

Nel girone di ritorno il club torinese sforna però una prova da vera squadra, portando a casa il risultato di 2-0 contro la compagine siciliana e vincendo 1-0 il successivo scontro diretto con i campioni d’Italia 2020, in sofferenza per i gravi infortuni di Simon Xanina e Mattia Martinello.

La partita clou per l’assegnazione dello scudetto diventa l’ultima: il Contesse sfodera carattere e si aggiudica una sorprendente vittoria al cardiopalma (3-2) su un Calcio Veneto decimato, ma sempre combattivo, regalando così il titolo al Torino.



Premio al miglior giocatore del torneo per Antono Mirigliano (Torino FD). Il titolo di capocannoniere è andato a Nicolò Guicciardi (Calcio Veneto), mentre Michele Cravero (Torino FD) ottiene il riconoscimento come miglior portiere.

Risultati partite

Girone di andata

FC Contesse vs Torino FD 0-0

Torino FD vs Calcio Veneto FD 1-2

FC Contesse vs Calcio Veneto FD 0-3

Girone di ritorno

Torino FD vs FC Contesse 2-0

Calcio Veneto FD vs Torino FD 0-1

Calcio Veneto FD vs FC Contesse 2-3

Classifica finale

Torino FD 7 punti

Calcio Veneto FD 6 punti

FC Contesse 4 punti

Il Campionato Italiano di calcio a 7 , a porte chiuse, è reso possibile grazie al sostegno istituzionale del Comitato Italiano Paralimpico e del Comune di Jesolo.

Official sponsor: UniCredit, Stellantis con Autonomy

Sponsor tecnico: Luanvi

Altri partner: Pmg Italia, Human Tecar, Aeroporto di Venezia, Inail, Superabile Inail.

Foto Massimo Bertolini/FISPES