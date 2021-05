Bocce: Claudio Vittino confermato presidente della FIB Piemonte

Per le elezioni del presidente, zero le schede bianche e zero le nulle.

La squadra del Comitato Regionale Piemonte sarà composta, nel quadriennio 2021-2024, dai consiglieri Giorgio Roetto, Antonio Gaudino e Guglielmo Bollero (eletti in quota Rappresentanti Affiliati), Sergio Arcilasco, Diego Martoglio (Rappresentati Atleti) e Nicola Marro Rabbia (Rappresentante dei Tecnici).

“Mancava soltanto l’Assemblea Elettiva Regionale della FIB Piemonte, una regione tra le più importanti del panorama boccistico nazionale – il commento del presidente federale Marco Giunio De Sanctis – Faccio i complimenti a Claudio Vittino, un compagno di viaggio, col quale abbiamo iniziato questo percorso quattro anni fa. La continuità è importante, a tutti i livelli, per portare avanti il programma di rinnovamento di cui necessita la FIB, considerato che l’avversario di Vittino si è dichiarato contrario all’attuale governo federale senza esporre motivazioni e un programma alternativo”.

“Abbiamo costruito già tanto nei settori dell’immagine e comunicazione, nel paralimpico, nella formazione e nella didattica – le parole di De Sanctis – Dobbiamo intervenire sulla parte tecnica, al fine di fare in modo che la nostra disciplina si modernizzi, proponendo formule più spettacolari e concise, in modo da attirare i più giovani e mostrare l’immagine vera del mondo delle bocce. Siamo una Federazione viva, accessibile a tutti e che accoglie ogni fascia d’età. Pertanto, sono indispensabili prodotti che attirino i ragazzi. Ci sono giochi che stanno spopolando, come il paddle o la break dance. Il popolo delle bocce deve capire che i tempi trascorsi sono passati e l’esigenza è quella di dare spettacolo a chi guarda. Serve un prodotto che attiri i giovani e che piaccia agli altri e non solo a noi stessi”.

“Vincere le elezioni è indispensabile, ma non sufficiente – le parole del confermato presidente della FIB Piemonte, Claudio Vittino – Serve continuare il progetto iniziato qualche anno fa. Siamo chiamati a immaginare lo sport delle bocce tra venti anni. Nostro compito è attrarre i giovani, che rappresentano il futuro della nostra disciplina, sia per quel che concerne la parte sportiva che quella dirigenziale”.

“L’obiettivo, dopo la ripresa dell’attività agonistica, è quello di rimettere in moto i gruppi di lavoro, in modo da poter fare esprimere i giovani, le donne, le persone con disabilità, ripartendo da laddove ci eravamo fermati prima della pandemia – ha concluso Vittino – È indispensabile andare nelle scuole, dando una vetrina nuova ai ragazzi, ai quali consegnare un prodotto veloce e accattivante”.